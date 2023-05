Wandern rund um Erlangen: 7 tolle Wanderrouten für einen Familien-Ausflug

Empfehlungen für Wanderrouten in Erlangen und Umgebung

Wer glaubt, zum Wandern bräuchte man hohe Berge und alpine Herausforderungen, der macht es sich zu leicht. Auch in den Mittelgebirgsregionen oder in flacherem Gefilde gibt es diverse Möglichkeiten, um mit der ganzen Familie zu wandern. Wir zeigen dir, wo das in der näheren Umgebung von Erlangen geht. Und da die mittelfränkische Studentenstadt nicht weit entfernt von der schönen Fränkischen Schweiz liegt, starten einige unserer Vorschläge für Wandertouren dort.

1. Durch den Markwald

Am östlichen Ende von Dechsendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), direkt am gleichnamigen Weiher, startet diese Tour, die Wanderfreund*innen durch den Wald führt. Der Kiefernwald, der in einer Runde durchkreuzt wird, ist Lebensraum von diversen Spechtarten, dem Haselhuhn und Kleineulen. Informationstafeln geben einen spannenden Einblick in den Naturraum des Waldes.

Vorbei am Waldkindergarten und der Friedelberghütte erreichen wir den Schwarzen Weiher und schließlich den Ort Kleinseebach. Nach einer Rast im "Gasthaus Schuh" überqueren wir die Seebach und gelangen zum Main-Donau-Kanal. Hier wird am Westufer des Damms in Richtung Süden an Möhrendorf vorbei, weitergewandert. Dann biegen wir nach rechts ab, bis wir wieder unseren Ausgangsweg kreuzen und zum Startpunkt zurückkehren.

Anfahrt: Parkplatz Dechsendorfer Weiher, Naturbadstraße, 91056 Erlangen

Länge: ca. 16 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

2. Hinterm Burgberg

Etwas länger, aber dafür umso mehr Zeit zum Genießen bietet dieser Tourenvorschlag, der über fünf Stunden durch die traumhafte Natur hinter dem Burgberg führt. Ausgangspunkt ist die Atzelsberger Steige am Rande des Meilwaldes, von der aus wir gen Osten wandern und schon nach etwas über einem Kilometer einen Spielplatz erreichen. Von dort aus geht es weiter in Richtung Norden bis zur "Tongrube am Marloffstein", wo sich uns ein toller Ausblick über die Fränkische Schweiz darbietet.

Daraufhin geht es nach links nach Adlitz. Hier gönnen wir uns eine Rast und eine kühle Erfrischung im Biergarten „Zur Ludwigshöhe“. Nach knapp 7,5 Kilometern erreichen wir den Märchenweiher und passieren anschließend das Schloss Atzelsberg. Von Atzelsberg aus führt uns der Panorama-Weg der Rathsberger Höhe wieder in Richtung Süden zurück in den Meilwald bis wir den Rand der Rudelsweiherstraße erreichen und so wieder in Erlangen ankommen.

Anfahrt: Am Meilwald (Kreuzung zur Atzelsberger Steige), 91054 Erlangen

Länge: ca. 14 Kilometer

Dauer: ca. 5 Stunden

3. Auf zum Aischgründer Karpfen

Diese Wanderung ist eher ein ausgedehnter Spaziergang, aber deswegen nicht minder erholsam. Unser Ausgangspunkt ist ein erstes Highlight dieser Tour – die alte Wehrkirche St. Xystus im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Die Ortschaft Büchenbach durchqueren wir im weiteren Verlauf gen Norden zum Dummetsweiher.

Beim Spazieren durch den Mönauer Forst tanken wir frische Waldluft und halten uns dann in Richtung Süden nach Kosbach, wo eine Einkehr bei der "Fischerei Oberle" genossen werden kann. Im Süden von Kosbach passieren wir den Dorfweiher und folgen den Feldwegen bis nach Häusling. Daraufhin gehen wir am Südufer des Bimbachs und seiner Weiher entlang gen Osten zurück nach Büchenbach.

Anfahrt: Alter Markt 10, 91056 Erlangen-Büchenbach

Länge: ca. 10 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

4. Um den Dechsendorfer Weiher

In nur gut einer Stunde kann der Dechsendorfer Weiher von allen Seiten aus bestaunt werden. An heißen Tagen lohnt sich ein Sprung in den Weiher für die ganze Familie. Im Nordwesten von Erlangen im Stadtteil Dechsendorf liegt der kleine See, der auch „Großer Bischofsweiher“ genannt wird. Der Rundweg am Ufer zieht sich knapp vier Kilometer. Als Ausgangspunkt kann der Parkplatz nahe der Naturbadstraße im Osten von Dechsendorf dienen. Von hier aus wandern wir im Uhrzeigersinn am Ufer des Weihers entlang.

Während der Seewanderung können sich außerdem Sportfans an den Fitnessgeräten auspowern und im Sommer gibt es viele Badesportangebote und Wasserspaß-Action für die ganze Familie.

Anfahrt: Parkplatz Dechsendorfer Weiher, Naturbadstraße, 91056 Erlangen

Länge: ca. 4 Kilometer

Dauer: ca. eine Stunde

5. Walberla

Der berühmte Aussichtsberg der Fränkischen Schweiz liegt nicht weit entfernt von Erlangen. Für die Franken und Fränkinnen ist das Walberla ein ganz besonderer Ort, den auch auswärtige Besucher*innen gesehen haben sollten. Für diese Tour fährt man mit dem Auto von Erlangen aus nur knapp 30 Minuten bis zum Ausgangspunkt, dem Wanderparkplatz bei Schlaifhaisen im Landkreis Forchheim. Während des Anstiegs erhaschen wir bei diversen Aussichtspunkten tolle Ausblicke ins Tal.

Nach knapp 4,5 Kilometern erreichen wir den berühmten Zwillingsfelsen Ehrenbürg und nur einige Augenblicke später unser Ziel – Walberla. Ein echtes Highlight stellt im weiteren Verlauf dann die Kapelle St. Walpurgis dar. Mit dem Rodenstein erklimmen wir den höchsten Punkt der Wanderung. Anschließend holen wir zu einem weiten Schlenker nach Leutenbach aus, wo eine Einkehr und Erholung wartet, bis wir danach zurück zum Ausgangspunkt kehren.

Wanderparkplatz Ehrenbürg, Schlaifhausen 67, 91369 Wiesenthau

Länge: ca. 9 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden und 40 Minuten

6. Lillachquelle

Ab Weißenohe (Landkreis Forchheim) vom Bahnhof aus wandern wir in Richtung Osten durch Dorfhaus, überqueren die Lillach nach der Kreuzung zwischen Dorfhauser Straße, Lillinger Weg und Waldstraße und biegen in die Hüttenbacher Straße. Nach knapp zwei Kilometern erreichen wir das erste Highlight, den Fotospot „Luginsland“. Diese Route bietet im Verlauf traumhafte Ausblicke auf die Felder, Wälder und Dörfer der Region bis wir nach etwa 4,5 Kilometern die Lillachquelle erblicken.

Nach kurzer Rast gehen wir wieder zurück in Richtung Westen am malerischen Flusslauf der Lillach entlang, bis wir die Kreuzung wieder erreichen und rechts in die Dorfhauser Straße einbiegen, um zurück zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Anfahrt: Bahnhofstraße 1, 91367 Weißenohe

Länge: ca. 8 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden und 10 Minuten

7. Zwei Burgruinen

Startpunkt dieser Tour ist die Bushaltestelle in Obertrubach (Landkreis Forchheim), von wo aus wir nach Norden gehen. Über den Naturlehrpfad und durch den Hohlweg zeigt sich uns nach knapp zwei Kilometern das Wanderhighlight „Bäckerleiten Felsentor“.

Die Wanderung durch den Wald lädt die ganze Familie zum Erholen an der frischen Luft in purer Naturidylle ein. Schon bald erreichen wir eines unserer Ziele, die "Burgruine Leienfels" und direkt im Anschluss die "Burgruine Bärnfels". Wir schließen unsere Runde, indem wir anschließend weiter in Richtung Süden gehen und über die Obertrubacher Wanderwege bis zurück zu unserem Startpunkt an der Bushaltestelle.

Anfahrt: Teichstraße 7, 91286 Obertrubach

Länge: ca. 10 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden und 40 Minuten

