Im Eckentaler Rathaus ist das Fundbüro bequem am Empfang im Foyer des Rathauses zu erreichen. Trotz coronabedingter Rathausöffnung nur nach Voranmeldung können Sie ins Foyer kommen und Ihren verlorenengegangenen Gegenstand nach vorheriger telefonischer Abfrage abholen.

Elisabeth Karl nimmt Fundstücke entgegen oder händigt diese an ihren rechtmäßigen Besitzer wieder aus. In loser Folge veröffentlichen wir die Fundgegenstände neutral in der Presse.

Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktualisierte Liste der Fundsachen, die im Zeitraum Januar bis März 2021 bei uns abgegeben wurden.

Fundsachen:

Schlüsselbund mit 4 Schlüssel und Anhänger, Harlekin der Marke LEGO

Schlüsselbund mit 5 Schlüssel an einem Karabiner und Anhänger mit Firmenlogo adidas

Halskette mit Kreuzanhänger

Kinderarmband mit Zebramotiv

Schlüsselbund mit 2 Schlüssel

Smartphone der Marke HUAWAI, Farbe Schwarz

Smartphone der Marke HUAWAI, Farbe Rosa/Pink

Smartphone der Marke HAFURY, Modell GT 20, Farbe Schwarz

Kompaktinfo:

Fundgegenstände können auch ohne coronabedingte Voranmeldung während unserer Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Dienstag zusätzlich nachmittags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Fundbüro des Marktes Eckental im Foyer des Rathauses, Rathausplatz 1, 90542 Eckental, Tel. 09126 / 903 232, bei Elisabeth Karl, abgeholt werden. Die Fundliste ist wie immer ohne Gewähr!

