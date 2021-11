Ein anspruchsvolles Programm von der Klassik bis zur klassischen Moderne präsentierte das Trio con Brio Copenhagen bei der Gesellschaft der Musikfreunde Coburg. Der Auftritt im Kongresshaus Rosengarten war bereits das dritte Konzert bei den Musikfreunden. Diesmal umrahmten Trios von Joseph Haydn und Franz Schubert das Klaviertrio a-Moll des polnisch-russischen Komponisten Mieczyslaw Weinberg, dessen Schaffen seit einigen Jahren (wieder-)entdeckt wird.

Das Trio con Brio entstand an der Wiener Musikhochschule aus der Idee des Zusammenkommens von "musikalischen Paaren" - der beiden in Korea geborenen Schwestern Soo-Kyung Hong (Cello) und Soo-Jin Hong (Violine) mit Soo-Kyung und ihrem Mann, dem dänischen Pianisten Jens Elvekjaer.

Das in Kopenhagen lebende Trio ist Gast der berühmtesten Konzertreihen und Säle Europas, der USA wie auch Asiens. Als nächste internationale Projekte stehen Tourneen nach Korea und in die USA an.

