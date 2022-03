Ein Foto aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine: In Kiew trägt eine Frau ihren Hund auf den Armen, als sie an einem zerstörten Wohngebäude vorbeigeht. Das Tierheim Coburg möchte hier in Deutschland Flüchtlingen helfen, benötigt dafür aber Unterstützung. Foto: Vadim Ghirda (AP)