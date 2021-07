Nach dem erfolgreichen Gastspiel von Triosence Mitte Juni in Bad Rodach findet das nächste Live-Konzert unter freiem Himmel statt. Der Trompeter Rüdiger Baldauf und seine Band gastieren am Freitag, 9. Juli, auf der Open-Air- Bühne unterhalb des Kunstvereins (Beginn: 19 Uhr).

Viele TV-Zuschauer kennen Rüdiger Baldauf als Trompeter der "RTL Samstag Nacht Show" und aus Stefan Raabs Kultsendung "TV Total". Er tourte mit vielen Stars der internationalen Musikszene - darunter mit Udo Jürgens, Ray Charles, Liza Minelli und Barbra Streisand.

Das Coburger Publikum dürfte sich seit seiner "Trumpet Night" bei "It'z Jazz 2019" in der Alten Pakethalle noch an ihn erinnern. Diesmal kommt Baldauf mit seinem neuesten Album "Strawberry Fields" - einer Hommage an die Beatles.

Tickets (25 Euro) gibt es im Vorverkauf. Reservierung: telefonisch unter 09561/90856 (Zugang über Leopoldstraße oder Kunstverein). Das Konzert findet bei jedem Wetter statt, verspricht der Veranstalter.red