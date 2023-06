Coburger Schlossplatzfest 2023 rückt näher - was ist am Schloss Ehrenburg geboten?

In nur wenigen Wochen startet in Coburg das populäre Schlossplatzfest. Fünf Tage lang versprechen die Veranstalter des "Fests von Coburgern für Coburger" eine Mischung aus regionalen Künstler*innen, Bands, Varietékunstschaffenden, Walk Acts, Shows, Unterhaltung sowie ein breites gastronomisches Angebot. Das Fest auf dem Schlossplatz startet am Donnerstag (20. Juli 2023) und endet am Montag (24. Juli 2023). Alle Infos zu Öffnungszeiten, Tickets und dem Programm mit rund 140 Punkten bei inFranken.de.

Angebot auf Coburger Schlossplatzfest 2023: Tickets, Essen und Trinken

Das Coburger Schlossplatzfest lädt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste auf den Platz vor dem Schloss Ehrenburg. Es beginnt täglich um 17 Uhr, am Sonntag (23. Juli 2023) bereits um 10.30 Uhr. Jeden Tag wird dort ein umfangreiches Programm geboten - sowohl auf der Musikbühne, der Showbühne als auch auf dem Platz selbst. Eine Dauerkarte für alle fünf Tage des Festes kostet zwölf Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse zahlt man 15 Euro. Auch Tagestickets sind vor Ort für sieben Euro erhältlich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich zwölf Jahren dürfen kostenlos teilnehmen.

Zu Essen findet sich auf dem Schlossplatz eine reichliche Auswahl ein:

Heimatliebe (russische Küche)

Kai Sushi Bar (asiatische Küche)

Le Petit Paris (französische Küche)

Mamma Mia (italienische Küche)

Santiagos Kitchen (südamerikanische Küche)

Schubart (internationale Küche)

Spatzl und Spezl (deutsche und amerikanische Küche)

Um nur etwas zu trinken, finden sich auf dem Schlossplatz darüber hinaus fünf verschiedene Möglichkeiten - die genauen Standorte kann man dem diesjährigen Programmheft entnehmen. Das Coburger Schlossplatzfest sei damit das "größte Gourmetevent Nordbayerns", wie die Stadt in einer dazugehörigen Ankündigung erklärt. Neben dem kulinarischen Angebot erwartet die Gäste des Festes außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit rund 140 verschiedenen Punkten, das sich auf zwei verschiedenen Bühnen sowie dem gesamten Schlossplatz abspielen wird.

Rund 140 Programmpunkte: Das bietet das Coburger Schlossplatzfest 2023

Auf der Musikbühne erwartet die Gäste "jeden Abend eine andere Musikrichtung" von einer "Spitzenband". Das "musikalische Feuerwerk", das die Veranstalter versprechen, beinhaltet unter anderem "Pulp Fiction" am Freitag (21. Juli 2023), bestehend aus einer Sängerin und acht Musikern, die einen "bunten Mix aus Klassikern" wie von Toto, Queen, Abba oder Tina Turner an das Publikum herantragen. Auch "Spit Music" ist eine Coverband, die von aktuellen Chart-Hits bis zu Klassikern aus Pop, Rock, Disco, Funk, Soul und Reggae ein Repertoire aus über 200 Songs zu bieten hat, die sie am Samstag (22. Juli 2023) zum Besten geben wird.

Künstler*innen aus der Region sind jeden Tag auf der Showbühne zu Gast: Die Besucher*innen des Schlossplatzfestes erwartet eine "unglaubliche kulturelle Vielfalt mit Showauftritten aus unserer Region". Als Höhepunkt erwarten die Zuschauenden jeden Tag zwei "Weltklasseartisten aus der Welt des Varietés". Moderiert wird die Bühne von Marclini alias Marcus Geuss - Bauchredner, Zauberkünstler und Moderator.

Während am Donnerstag (20. Juli 2023) eine Pole-Artistin und ein Jongleur auftreten, wird am Freitag (21. Juli 2023) ein Singer und Songwriter sowohl eigene Songs als auch Covers von unter anderem Ed Sheeran performen. Am Samstag (22. Juli 2023) erwartet die Gäste ein Serpentinentanz sowie ein Kortorsionist, der die Beweglichkeit seines Körpers unter Beweis stellt.

Coburger Schlossplatzfest 2023: Musik-Feuerwerk mit spektakulärer Laser- und Feuershow

Aber auch auf dem Schlossplatz selbst ist einiges geboten: "Walk Act-Künstler und Straßentheater mit aufwendigen Kostümen von internationalen Künstlern" verschönern den Platz ihren "Aktionen und Inszenierungen". Darunter finden eine Artistic-Street-Show sowie "einer der besten Ballonkünstler Deutschlands". Ein Schnellzeichner, eine Fotobox sowie eine Kunstausstellung finden sich außerdem auf dem Platz.

Ein Highlight ist zudem der Samstag (22. Juli 2023): Dort erwartet die Gäste ein "großes Musik-Feuerwerk mit spektakulärer Laser- und Feuershow", versprechen die Veranstalter. Am Sonntag (23. Juli 2023) können sich die Besucher*innen zwischen 11 Uhr und 17 Uhr obendrein auf freien Eintritt freuen - inklusive Jazz-Frühschoppen und Kindernachmittag.

Währenddessen feiert das It'z Jazz-Festival in Coburg sein zehnjähriges Jubiläum - mit hochkarätigem Line-Up und neuer Veranstaltungslocation. Einen Überblick der wichtigsten Festivals des Jahres in Franken mit Terminen, Bands und Orten findest du hier - auch das Coburger Jazz-Festival ist hier vertreten. Ganz in der Nähe Coburgs hat zudem vor Kurzem ein ganz besonderes Hotel eröffnet: Das ausgefallene Baumschiffhotel hat bereits seinen ersten Gast empfangen.