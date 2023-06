Neues Baumschiffhotel in Bad Rodach - Schlafen in Schiffen im Wald

- Schlafen in Schiffe , Stelzenhäuser , Zelte : Diese Möglichkeiten gibt es

, , : Diese Möglichkeiten gibt es "Schock-verliebt": Wie das Baumschiffhotel entstanden ist

In Bad Rodach hat am Donnerstag (1. Juni 2023) das neue Baumschiffhotel eröffnet. Das Besondere: Die Gäste schlafen nicht in einem gewöhnlichen Zimmer, sondern haben die Möglichkeit, in einem echten Schiff, in einem Haus, das auf Stelzen steht, oder einem großen "Glamping"-Zelt zu übernachten. Alle Schlafoptionen werden dabei von Podesten über dem Boden gehalten. "Baumhäuser kennt man, auch ausgebaute Zugwaggons hat man schon gesehen. Aber Schiffe haben wir bisher noch nicht entdeckt", erklärt Alexandra Schenker gegenüber inFranken.de.

Paar verwirklicht mit Baumschiffhotel in Bad Rodach Schnapsidee - "Bürgermeister begeistert"

"Wir selbst haben schon öfter in Baumhäusern übernachtet und fanden das jedes Mal schön, man kann da wunderbar entspannen", erklärt Schenker. Gemeinsam mit ihrem Mann sei dann die Idee von Schiffen im Wald entstanden. "Es war anfangs mehr eine Schnapsidee, über die wir immer mal wieder mit einem Schmunzeln im Gesicht gesprochen haben." Die Idee sei jedoch immer konkreter geworden, bis die beiden das Konzept schließlich dem Bürgermeister vorstellten. "Der war dann auch sogleich begeistert und plötzlich hatte das Ganze Hand und Fuß."

Nach einiger Suche nach einem geeigneten Platz hätten die Schenkers dann drei Parzellen des Campingplatzes am Waldbad gepachtet, lange Behördengänge durchlebt und sich schließlich auf die Suche nach den passenden Schiffen gemacht. "Das erste Schiff, das wir gekauft haben, ist das Nautilus." So heißt nun auch die kleine Wohneinheit, die daraus entstanden ist. "Es war früher auf holländischen Kanälen unterwegs." Das zweite, etwas größere Schiff - "wir haben es Moby Dick genannt" - stamme aus Fulda.

"Da war noch alles drin und dran, die schöne Mahagoni-Einrichtung sowie ein alter Dieselmotor. Ich war sofort schockverliebt, obwohl ich mit Schiffen eigentlich nichts am Hut habe. Es hat einfach so eine schöne Form", sagt Schenker. Die zwei Schiffe stehen nun auf Schraubfundamenten am Campingplatz oberhalb des Waldbades in Bad Rodach - "aus der Stadt kommend nach der Waldbad-Einfahrt links". Nautilus sei schon fertig eingerichtet und bereit für seine ersten Gäste. "Moby Dick wird vielleicht sogar im Herbst noch fertig", erklärt die Inhaberin. Auch die drei Stelzenhäuser seien bereits bewohnbar, von zwei Zelten soll das erste auch in diesem Sommer noch bereit für die ersten Gäste sein.

Verpflegung und Haustiere im Baumschiffhotel

"Es gibt Terrassen sowie eine kleine Badeinheit mit Streu-Klo und fließend Wasser." Außerdem gebe es in jeder Wohneinheit Betten mit bequemen Matratzen. "Auch Wasserkocher sowie Tee und Kaffee stehen bereit", heißt es im Gespräch weiter. Die Stelzenhäuser verfügten darüber hinaus über eine Fußboden-Heizung, auch die Schiffe sollen per Infrarot noch beheizbar gemacht werden.

Sowohl die Schiffe als auch die Stelzenhäuser und Zelte "verfügen über ihren eigenen Stil." Schenker habe alles selbst eingerichtet - "es steckt viel Eigenleistung und Herzblut in jedem kleinen Detail." Die Gäste erwarte obendrein ein Frühstücks-Service, "bei dem man trotzdem bequem ausschlafen kann: Jeden Morgen stelle ich ein Frühstücks-Körbchen vor die Tür. Wenn man wach ist, kann man das dann einfach holen." Mitbringen müsse man in das Baumschiffhotel wenig: "Es ist alles da, auch Bettwäsche und Handtücher."

Im sogenannten "Bootshaus", der Bestandshütte des Baumschiffhotels, gebe es zwei große Kühlschränke. "In dem einen finden sich Getränke, an denen man sich auf Vertrauensbasis mit einer kleinen Kasse bedienen kann." Im zweiten kann man mitgebrachte Lebensmittel kühlen. Für Gäste des Baumschiffhotels bietet sich überdies die Möglichkeit, das Waldbad zu besuchen. Der Eintritt ist für die Hotel-Bewohner*innen kostenlos. "Auch Bogenschießen oder Stand-up-Paddling kann man dort betreiben."

So viel kosten die Übernachtungen - und so kannst du buchen

Viele Wanderwege, das "lauschige Städtchen Bad Rodach" sowie die Therme seien ebenfalls zu empfehlen. Durch die Kurtaxe erhalte man in der Therme zudem Vergünstigungen. Den ersten Gast durfte das Paar schon begrüßen: "Er war sehr glücklich, hat gut geschlafen und war am nächsten Morgen sehr entspannt", berichtet sie. Der erste Besucher habe außerdem mit einem Hund in einem der Stelzenhäuser übernachtet. "Dieses wird auch weiterhin mit einem Haustier bewohnbar sein", sagt Schenker.

Die Kosten für einen Aufenthalt im Baumschiffhotel fallen unterschiedlich aus: "Der Grundpreis für eine Übernachtung im Nautilus liegt bei 160 Euro, für die Stelzenhäuser, die man zu viert bewohnen kann, bei 195 Euro." Es gilt ein Minimalaufenthalt von zwei Nächten, unter der Woche sind auch einzelne Nächte mit einem Aufschlag möglich. Die Endreinigung sei dabei inklusive, lediglich die Kurtaxe oder das gewünschte Frühstück kämen obendrauf.

Buchen könne man aktuell am besten telefonisch unter 016092525219, bald soll jedoch auch die zugehörige Website baumschiffhotel.de online gehen. Falls Gäste mit dem Zug anreisen wollen, sollen sie das mitteilen - "einen Transfer vom Bahnhof kriegen wir dann auch noch hin", ist sich Schenker sicher.

Das Bad Rodacher Stadtcafé hält derweil eine ausgefallene Köstlichkeit bereit: Der Gratis-Snack komme bisher sehr gut an. Diese und viele weitere aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Coburg bei inFranken.de.