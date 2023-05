Stadtcafé Bad Rodach bietet besonderen Snack für Hunde an - Eis am Stiel für die Vierbeiner

bietet an - "Von Haus aus tierfanatisch ": Geschäftsführerin erklärt skurrilen Einfall

": Geschäftsführerin erklärt "Kommt sehr gut an": Hunde-Eis gratis für Gäste - in Zukunft auch to-go

Im Stadtcafé Bad Rodach sollen in Zukunft nicht mehr nur Herrchen und Frauchen voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Ab sofort bietet das Café nämlich auch einen sommerlichen Snack für Hunde an. "Kalbsleberwurst, Hüttenkäse und Öl", dazu eine Kaurolle als Stiel - mehr Zutaten brauche es nicht für ein Eis am Stiel für Hunde. Gegenüber inFranken.de erklärt Geschäftsführerin Silvana Molnar jetzt, was es damit auf sich hat und wie sie auf die skurrile Idee kam.

Stadtcafé Bad Rodach bietet Eis-Kreation für Hunde an: "Wollten irgendwas anbieten, wenn es richtig heiß wird"

"Wir sind einfach von Haus aus schon tierfanatisch", erklärt Molnar gegenüber inFranken.de. Deshalb seien Hunde im Stadtcafé auch schon immer willkommen gewesen. "Wir hatten ja sonst auch schon immer Kaustangen für die Hunde unserer Gäste da", erklärt die Geschäftsführerin. Vor fünf Jahren sei dann sogar noch eine "Hundetankstelle" hinzugekommen, an der sich die Vierbeiner stärken können. Für Molnar sei ein solcher Service selbstverständlich, das Tierwohl liege ihr sehr am Herzen, wie sie betont.

Für die Sommermonate habe sie deshalb etwas Neues machen wollen. "Wir wollten auch irgendwas für die Hunde anbieten, wenn es jetzt dann wieder so richtig heiß wird", sagt sie. Von Hundehaltern aus ihrem Bekanntenkreis habe sie öfter mitbekommen, dass sie im Sommer öfter mal etwas für die Hunde einfrieren, was die Vierbeiner dann als kleine Abkühlung zwischendurch bekommen. So sei dann im Endeffekt ihre Idee mit dem Eis am Stiel für Hunde entstanden, wie sie jetzt erklärt.

"Ich nehme Kalbsleberwurst, Hüttenkäse und Öl", sagt Molnar. "Das rühre ich dann alles zusammen und fülle es anschließend in Stieleis-Formen", erklärt sie. "Zum Schluss stecke ich eine Rinderhaut-Kaurolle rein und friere das Ganze dann ein". Die Idee mit der Kaurolle als Eisstiel sei ihr erst in der Testphase gekommen, wie sie jetzt erklärt. "Die ersten Tests haben wir noch mit Holzstielen gemacht", erklärt Geschäftsführerin Silvana Molar gegenüber inFranken.de. "Bis dann der erste Kunde kam und erzählt hat, dass sein Hund den Stiel einfach gleich mit gefressen hat", lacht sie. Da habe sie dann gewusst, dass sie dafür irgendeine andere Lösung finden müsse.

Bei den Testern und ihren Besitzern komme Molnars neue Kreation bislang jedenfalls "sehr gut" an. Zumal das Hunde-Eis quasi zum Service gehöre und somit für Gäste des Cafés sogar gratis sei. Bald wolle sie das Eis aber auch to-go anbieten. Im Straßenverkauf soll die Kreation dann in Zukunft einen Euro kosten.