Von Jazznacht zum Festival: Zehn Jahre Jazz in Coburg

Zehn Jahre Jazz in Coburg Neue Veranstaltungslocation sorgt für stimmungsvolles Ambiente

sorgt für stimmungsvolles Ambiente Eigenproduktion, (inter-)nationale Stars und Genre-Größen: Jazz in all seinen Facetten

Coburgs Veranstaltungskalender ist vor allem über den Sommer prall gefüllt. Doch nicht nur bekannte Events wie das Samba-Festival, die Open Airs auf dem Schlossplatz oder das Schlossplatzfest sind erwähnenswert. Vom 23.06.2023 bis 25.06.2023 steigt das It'z Jazz Festival, das auf zehn Jahre Veranstaltungshistorie zurückblicken kann und dieses Jahr mit hochkarätigem Line-up und einigen Neuerungen auftrumpft.

Von Jazznacht zum Festival - drei Tage feinste Musik im stimmungsvollen Ambiente

Als die Jazznacht vor zehn Jahren in der Coburger Innenstadt startete, hätte sich niemand träumen lassen, dass daraus zukünftig ein 3-Tages-Festival werden würde. Doch genau dieser Fall ist eingetreten. Von Freitag bis Sonntag kannst du dich voll und ganz dem Jazz hingeben und in die unendliche Vielfalt des Genres eintauchen. Wenn du vorhast, an allen drei Tagen das Festival zu besuchen, ist der neue Festival-Pass 2023 die richtige Wahl, um etwas Geld zu sparen und unkompliziert die Konzerte aller Künstler zu besuchen.

Seit Beginn des Projektes erfreut sich die Musikrichtung in Coburg immer größer werdender Beliebtheit. Mit der Gründung des neuen Jazz Fördervereins ist ein weiterer Meilenstein erreicht, um Coburg als Mekka für alle Jazz-Fans zu etablieren. Auch das Landestheater Coburg ist als Veranstalter und Förderer aktiv und begeistert von der Entwicklung. Die Corona-Pandemie wurde als Chance genutzt, sodass das Festival kurzerhand Einzug in das Programm des Theaters hielt. Es entstand eine kulturelle Allianz aus Jazz, symphonischen Elementen und Weltmusik.

Bereits 2019 fand das Festival in der Pakethalle am alten Güterbahnhof Coburg statt. Die Location wurde frisch renoviert und erlebt seit einiger Zeit eine Renaissance als Veranstaltungsstätte. Vor allem Events aus dem Kreativbereich zieht das Gelände am ehemaligen Güterbahnhof an. Weiterhin wird die Halle aber auch von der Hochschule Coburg für Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden genutzt. Der industrielle Flair schafft stimmige Rahmenbedingungen für die hochkarätigen Künstler, die für das Festival engagiert werden konnten.

Besondere Stimmen des Jazz: Salvador Sobral am 23.06.2023

Salvador Sobral wird zur Eröffnung des Festivals am Freitag auftreten und mit seiner unverwechselbaren Stimme zeigen, wie vielseitig das Genre Jazz sein kann. Mit im Gepäck hat er sein bislang persönlichstes Album "bpm - beats per minute", auf dem er auf emotionale Weise das Leben einordnet und unter anderem seine überstandene Herztransplantation musikalisch verarbeitet.

Der 33-jährige Portugiese konnte bereits 2017 beim Eurovision Song Contest beweisen, wie viel Gefühl in seiner Stimme steckt und gewann den Wettbewerb mit seinem Song "Amar pelos dois". Seine Musik zeichnet sich vor allem durch Melancholie, teils ungewöhnlichen Songaufbau und jazzig-instrumentalen Elementen aus. Sobral sitzt selbst am Klavier, Bass, Percussion und Gitarre vervollständigen den Sound und schaffen einen Klangteppich, auf dem sich Sobrals Stimme auf einzigartige Weise entfalten kann.

Ort: Pakethalle, Am Güterbahnhof 15 a/b, 96450 Coburg

Datum: 23.06.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

50 Years Of Funk - Fred Wesley and the new JB's am 24.06.2023

Eine echte Funk-Legende übernimmt am Samstag die Bühne in der Pakethalle. Fred Wesley gilt als einer der Begründer der modernen Funk-Musik und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die er als Posaunist bei Count Basie begann. Es folgten Tätigkeiten als Music Director, Arrangeur, Solist und Hauptkomponist für namhafte Künstler wie James Brown, Barry White, Van Morrison oder Lenny Kravitz. Mit seinen Kompositionen ebnete er zusätzlich den Weg für moderne Musikrichtungen wie Hip-Hop oder Rap, da dort immer wieder Samples seiner Stücke genutzt werden.

Der Posaune ist der heute 80-Jährige treu geblieben und präsentiert seine Magie in dieser Rolle auch in Coburg. Percussion, Bass, Keyboards, Gitarre, Trompete und Saxofon sind die weiteren Instrumente, die am 24.06.2023 durch die Gemäuer der alten Pakethalle zu hören sein werden. Mitreißende Patterns, satter Sound und beeindruckende Soli stehen auf dem Programm.

Ort: Pakethalle, Am Güterbahnhof 15 a/b, 96450 Coburg

Datum: 24.06.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Sinatra in concert: Eigenproduktion des Landestheaters Coburg am 25.06.2023

Bereits Sonntagvormittag startet das Programm des letzten Festivaltages. Mit "Sinatra in concert" präsentiert das Landestheater Coburg eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen der letzten Jahre. Anders als im großen Haus auf dem Schlossplatz gibt es beim "It'z Jazz Festival" eine Konzertversion zu sehen, die in intimer Atmosphäre die bekannten Songs des amerikanischen Jazz-, Swing- und Popstars präsentiert.

Verkörpert wird Sinatra durch Dirk Mestmacher, der sich gleichzeitig der Konzeption und der Choreografie verschrieben hat. Ursprünglich als Kammerspiel vorgesehen, feierte das Stück unter dem Namen "Fly Me to the Moon" große Erfolge im Programm des Landestheaters. Mit der Konzeption für das Festival schließt sich somit ein Kreis, denn das Konzert lebt von einer entspannten Bar-Atmosphäre, die die Konzertbesucher in die Glanzzeit Sinatras versetzt. Ein Jazz-Trio, bestehend aus Bass, Percussion und Klavier, sorgt für die musikalische Begleitung.

Ort: Pakethalle, Am Güterbahnhof 15 a/b, 96450 Coburg

Datum: 25.06.2023

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Matti Klein Soul Trio feat. Max Mutzke: Festivalabschluss am 25.06.2023

Den fulminanten Abschluss der diesjährigen Ausgabe des It'z Jazz bildet Max Mutzke gemeinsam mit dem Matti Klein Soul Trio. Der Sonntagabend steht ganz im Zeichen des Soul und groovt sich mit Elementen aus Jazz durch die letzten Stunden des Festivals. Max Mutzke zählt zu einem der renommiertesten und erfolgreichsten deutschen Musiker. Seit seinem ESC-Auftritt im Jahre 2004 etablierte er sich in den letzten zwei Jahrzehnten als vielseitiger Sänger und Songwriter, der immer wieder mit interessanten Fusionen mit Orchester oder Hip-Hop-Beats überrascht.

Ähnlich hochkarätig besetzt ist die instrumentale Begleitung. Die Musiker Matti Klein, Lars Zander und André Seidel begeistern an Klavier, Keyboard, Bassklarinette, Saxofon und Percussion. Definitiv ein würdiger Abschluss des Festivals, das hoffentlich lange in Erinnerung bleiben und voller Vorfreude auf die Ausgabe 2024 blicken lassen wird.

Ort: Pakethalle, Am Güterbahnhof 15 a/b, 96450 Coburg

Datum: 25.06.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Weitere Veranstaltungen im Raum Coburg: