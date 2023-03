Coburger Samba-Festival 2023: Veranstalter verraten erste Details - beliebte Gruppe nicht mehr dabei

Das diesjährige Festival in Coburg steht in den Startlöchern, wie die Sambaco GmbH erklärt. Beim alljährlichen Samba-Forum waren Vertreter von 66 teilnehmenden Sambaschulen und Gruppen aus ganz Europa anwesend. Dabei wurden die wichtigsten Infos persönlich an die Gruppen weitergegeben.

Sambachef Rolf Beyersdorf: „Alle Sambistas sind total heiß darauf, in diesem Jahr wieder Vollgas geben zu können – ohne jegliche Einschränkung. Und diese extrem positive Energie überträgt sich auf unser gesamtes Orga-Team und alle Beteiligten!“

Den anwesenden Vertretern wurde auch mitgeteilt, dass es in diesem Jahr wieder eine Bühne auf dem Coburger Marktplatz geben wird. Jede Sambaschule wird mindestens vier Auftritte während des Festivals bekommen. Neben dem traditionellen Tanz- und Capoeirawettbewerb werden dieses Jahr auch wieder drei hochkarätige Workshops in Coburg angeboten.

Die beliebte Schweizer Gugge „Quastenflosser“ haben am Samba-Forum bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr zum letzten Mal in Coburg aktiv teilnehmen werden. Die Schweizer sind vor allem durch ihre stets kreativen und sehr farbenprächtigen Kostüme bekannt. In den vergangenen 25 Jahren waren die „Quastis“ bei jedem Festival dabei und gehören eigentlich schon zum Inventar! Ihre Konzerte am Samstagmorgen in der Morizkirche waren in all den Jahren ein Publikumsmagnet und ein Sitzplatz nur schwer zu bekommen.

Bei den Quastenflossern stehen Veränderungen und eine Neuorientierung an. Deswegen hat die Gruppe mehrheitlich entschieden sich zurückzuziehen. Oskar Lützow, der kreative Chef der Quastenflosser, zu allen Anwesenden: "Ihr werdet uns fehlen, aber im Herzen werden wir Euch immer behalten. So viele Erlebnisse verbinden uns mit Euch!"

Im Rahmen des diesjährigen Festivals werden die Quastenflosser zu Botschaftern des Coburger Samba-Festivals ernannt. Diese Ehre wurde bislang nur wenigen Personen und Einrichtungen zuteil.

Tickets noch im Vorverkauf sichern und Zelt- oder Wohnmobilstellplatz buchen

Das 3-Tages-Ticket ist zur Zeit unter anderem in der Tourist-Info Coburg, ausgewählten Partnerfirmen und online unter www.samba-festival.de noch zum Preis von 26,00 € erhältlich. Ab dem 1.4. kostet es dann 33,00 €.

Wer mit dem Zelt oder dem Wohnmobil anreisen möchte, sollte sich schnellstmöglich einen Stellplatz auf dem Anger sichern unter www.samba-festival.de!

Einzelne Highlights des diesjährigen Festivals werden nach und nach auf der Homepage www.samba-festival.de präsentiert.

Das gesamte Programm wird Anfang Mai im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.