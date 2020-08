Medizinische Anlaufstelle für alle Altersgruppen

Ein wichtiger und richtiger Schritt hin zu einer konstanten und zukunftsorientierten humanmedizinischen Versorgung wurde gestern in Seßlach offiziell vollzogen. In der Bahnhofstraße wurde das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Regiomed-Klinikverbundes seiner Bestimmung übergeben.

Neu ist das Terrain in Seßlach für Regiomed nicht. Als im Jahr 2016 gleich drei Allgemeinärzte ihren Dienst quittierten, war in Seßlach die Sorge um eine ausreichende ärztliche Versorgung groß. Nicht unbegründet. Damals sprang Regiomed in die Bresche und übernahm die Praxisräume von Dr. Peter Falkenberg. Im Juni 2017 konnte dann durch Dr. Ingrid Löffler-Soriano und den Allgemeinmediziner Reinhard Faßhauer das MVZ installiert werden.

Die ersten Räume waren nicht barrierefrei

Schnell wurde aber klar, dass die Räume, die nicht als barrierefrei bezeichnet werden konnten, auch nicht den aktuellen Ansprüchen an eine medizinische Versorgung standhielten. Guter Rat war nun teuer. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Seßlach und heutige Landtagsabgeordnete Martin Mittag (CSU) erinnerte sich, dass damals die Idee eines modernen Ärztehauses entstanden ist. Klar wurde, dass die Stadt das Projekt finanziell nicht stemmen kann. Hilfe kam mit Klara und Manfred Geiß sowie deren Schwiegersohn Klaus Hammelmann, die sich von der Idee überzeugt zeigten und als Investoren in das Projekt einstiegen.

Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) betonte, dass ohne deren Engagement die Einweihung des Seßlacher Ärztehauses nicht hätte gefeiert werden können. Bürgermeister Neeb weiter: "Der heutige Tag, der Einzug aller Beteiligten in das neu gebaute Ärztehaus hier am Stadtrand von Seßlach, ist ein wichtiger Meilenstein in puncto medizinischer Versorgung für das gesamte Stadtgebiet Seßlach und darüber hinaus." In der Bahnhofstraße sei ein MVZ mit barrierefreien, hellen Räumen entstanden, die senioren- und behindertengerecht ausgestattet seien. "Wir finden hier beste Bedingungen, sowohl für die Praktizierenden als auch für die Menschen vor, die medizinische Hilfe benötigen und in Anspruch nehmen", sagte Neeb weiter und versäumte es nicht, sich bei Alexander Schmidtke und Robert Wieland (Geschäftsführer Regiomed) für die stets gute Kommunikation und Zusammenarbeit zu bedanken. "Wir wissen es ganz besonders zu schätzen, dass wir mit Regiomed einen Partner haben, der die medizinische Versorgung in unserem Stadtgebiet auch weiterhin gewährleistet", freute sich Neeb. Er betonte weiter, dass die Bürger mit der St.-Johannes-Apotheke, der Physiotherapiepraxis Beland und dem Ärzteteam Dr. Ingrid Löffler-Soriano und Dr. Sophie-Colette Grah in einem Haus hervorragend versorgt würden. Alexander Schmidtke, der Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Regiomed-Klinkverbundes, führte vor Augen, dass sein Unternehmen nicht nur dafür stehe, Kliniken zu betreiben, sondern sich auch für die ambulante medizinische Versorgung im ländlichen Bereich stark machr. "Das ist nicht unsere Pflicht, das ist die Kür", betonte Schmidtke. Er erinnerte daran, dass es einiger Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung bedurfte, bis 2016 die Genehmigung für die Einrichtung eines MVZ erteilt wurde. "Das MVZ in Seßlach garantiert eine Rundumversorgung aller Altersgruppen", ließ der Geschäftsführer wissen.

"Gemeinsam ist es uns gelungen, die ärztliche Versorgung in Seßlach sicherzustellen", betonte der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Sebastian Straubel. Das neue Ärztehaus bezeichnete Straubel als eine vorbildliche und zukunftsweisende Einrichtung.