Für Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU) stellen die Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, in der jetzigen Zeit mit ihrem "außergewöhnlichen Einsatz und gelebter Solidarität" einen „Grundpfeiler der Gesellschaft“ dar. Deshalb habe der Landkreis Coburg alle Ehrenamtlichen aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe zu einem Dankeschön- Nachmittag ins Landratsamt eingeladen. Wie das Landratsamt Coburg berichtet, kamen bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Unterhaltung über 30 Personen aus dem gesamten Landkreis zusammen, um sich über ihr Engagement und ihre Arbeit auszutauschen.

Rainer Möbus, der in Bad Rodach im Auftrag des Stadtrats als Integrationsbeauftragter aktiv ist, fasste am Ende der Veranstaltung die Grundeinstellung seiner vielen Mitstreiter in der Flüchtlingshilfe zusammen: „Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das.“

Davon zeigte sich laut Behörde auch der Landrat überzeugt – insbesondere mit Blick auf das große ehrenamtliche Engagement. Denn ohne dieses, das betonte Sebastian Straubel ausdrücklich, „wäre die Flüchtlingskrisenicht zu bewältigen“.

Im Landratsamt Coburg sei Valentina-Amalia Dumitru eine von zwei hauptamtlichen Kräften, die sich um die Koordination der Flüchtlingshilfe kümmern. Die Integrationslotsin würdigte das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe: „Für so eine Aufgabe braucht man Zeit, Kraft, Ausdauer und gute Nerven.“

Als Dank für den teils seit Jahren währenden Einsatz – sei es nun bei der Unterstützung der Flüchtlinge bei der Wohnungssuche, als Dolmetscher oder bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder – erhielten alle Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe einen Präsentkorb.