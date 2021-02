Die Reihe "Klassik am Sonntag" wird nach längerer Pause wieder aufgenommen. Am Sonntag, 14. Februar, ist der Beitrag ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Landestheaters zu erleben.

Zum Auftakt dieser Fortsetzung wird sich Coburgs neuer Generalmusikdirektor Daniel Carter erstmals in seiner neuen Funktion vorstellen. Vor ziemlich genau einem Jahr war Carter offiziell als Coburgs neuer GMD und damit als Nachfolger Roland Kluttigs vorgestellt worden.

Der 31-Jährige, zuletzt Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin, hatte seine musikalische Ausbildung an der im Stadtteil Coburg gelegenen University of Melbourne erhalten. Weitere Stationen vor seinem Wechsel ans Landestheater Coburg waren die Hamburgische Staatsoper und das Theater Freiburg gewesen.

Daniel Carter studierte Komposition und Klavier an der University of Melbourne.

