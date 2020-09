Die Kinder konnten es kaum erwarten, dass ihr Spielplatz an der Lauterburgstraße endlich wieder zum Spielen freigegeben wurde. Am Mittwochnachmittag war es schließlich so weit. Die Eltern ließen sich diesen Moment mit ihrem Nachwuchs nicht entgehen. Moritz durfte das Band zur offiziellen Freigabe durchschneiden, und der Fünftklässler fühlte sich megastolz. Kaum waren bereits am Dienstag die Bauzäune nach der Fertigstellung abgebaut, hatten die Mädchen und Jungen ihren Spielplatz gleich in Beschlag genommen.

Jetzt hört man hier wieder fröhliches Leben und heiteres Kinderlachen, wenn sich die Kinder in ihrem völlig umgestalteten Spielparadies nach Herzenslust austoben können, wenn sie klettern, schaukeln, rutschen und viel Spaß haben. "Ich finde das hier voll cool", war Lewi (5) begeistert. "Und ich finde die verschiedenen Geräte so klasse", sagte Salma. "Man kann hier klettern, rutschen und echten Spaß haben", meinte auch Moritz begeistert.

Gleich in Beschlag genommen

"Die Kinder haben ihr Terrain wirklich schon erobert, ohne uns zu fragen, und das ist so auch in Ordnung", stellte Bürgermeister Marco Steiner schmunzelnd fest. "Es zeigt, dass dies die richtige Entscheidung war, in diesen Spielplatz mit diesen Spielgeräten zu investieren", sagte er weiter. Dafür habe die Stadt Rödental gerne über 30000 Euro ausgegeben.

Man habe sich mit dem Stadtrat und den zuständigen Ausschüssen viele Gedanken dazu gemacht, dankte Marco Steiner für diese gelungene Attraktion. Alle Altersgruppen der Kinder seien bedacht worden. Dies sei beim Bürgergespräch mit der Bevölkerung im vergangenen Jahr und vor allem mit den Eltern zur Sprache gekommen. "Das klappt nicht immer, dass wir etwas gleich umsetzen und machen, was angesprochen wird, aber hier hat es geklappt. Und ich denke, das ist uns hier ganz gut gelungen", zeigte sich Marco Steiner beeindruckt. Bereits in Rothenhof sei der Spielplatz in diesem Jahr auch so umgesetzt worden.

Dichter Teppich aus Gras und Holzhackschnitzel

Wie ein saftig grüner Berberteppich protzt der Rasen dank bester Pflege durch das Bauhofteam. Schaukel und Rutsche wurden mit weichen Matten unterlegt. Das riesige Action-Spielgerät besitzt seinen eigenen Bodenbelag, weiche Holzhackschnitzel.

Jedes Detail verleiht dem gesamten Spielplatz nun ein harmonisches Ambiente. Die großen Bäume spenden an Sommertagen Schatten.

Möge dieser Spielplatz in Oberwohlsbach gut angenommen werden, damit sich diese Investition und die Arbeit des Bauhofteams mit Bauhofleiter Uli Corr auch gelohnt habe. "Und damit dieser Platz auch für länger ein guter Treffpunkt sein wird, natürlich unter Beachtung der Hygienemaßnahmen", legte Marco Steiner allen ans Herz. Bauhofleiter Corr überraschte die kleinen Besucher mit Luftballons und versüßte mit Naschereien das Eröffnungsfest.