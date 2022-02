Weil eine Brücke erneuert wird, mus der Kanonenweg in Coburg für voraussichtlich ein Jahr gesperrt werden. Diese Sperrung, die genau zwischen den Zufahrten zu Edeka Brehm und dem Outdoor-Geschäft "Der Skandinavier" eingerichtet wird, hat weitreichende Umleitungen zur Folge.

Beispiel: Wer künftig von der Lossaustraße zu Edeka Brehm möchte, muss kurz vor der ehemaligen Shell-Tankstelle nach rechts in die Callenberger Straße biegen und nach 100 Metern links in die Raststraße. Weil diese Kreuzung Callenberger Straße/Raststraße sehr eng ist, wird dort eine Ampel aufgestellt. Um die Kreuzung außerdem vor einem noch zusätzlichen Verkehrsaufkommen zu bewahren, wird die Callenberger Straße bis zu den Einkaufsmärkten (Sagasser/Denn's) zur Einbahnstraße. Wer also wiederum bei diesen Einkaufsmärkten ist und wegfahren möchte, kann dies nur noch in Richtung Bahnhofstraße tun oder auch die enge Kreuzwehrstraße nutzen.

Das Ordnungsamt empfiehlt grundsätzlich eine "weitreichende Umfahrung" des Baustellenbereichs. Vom Thüringer Kreuz aus sollten ortskundige Fahrer, die in den Coburger Süden wollen, die Achse Kasernenstraße/Hindenburgstraße wählen und gar nicht erst in den Kanonenweg einfahren. Damit wird aber gleich das nächste Problem deutlich: Weniger Autofahrer im Kanonweg bedeutet automatisch auch weniger Kunden für die dortigen Geschäfte. Stadt und Ordnungsamt beteuern zwar, dass sie versuchen werden, dass es immer Zufahrtswege gibt - doch speziell im Fall des "Skandinaviers" sei dies "sehr herausfordernd". So muss ja Autofahrern, die aus der Lossaustraße kommen, zunächst einmal deutlich gemacht werden, dass sie gar nicht mehr geradeaus in den Kanonenweg fahren können - doch genau dies wird ein Jahr lang die einzige Zufahrt zum Outdoorgeschäft sein. Die Linksabbiegespur von der Callenberger Unterführung in den Kanonenweg wird sogar komplett gestrichen. Die Stadt hat angekündigt, dem Geschäft helfen zu wollen.