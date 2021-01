Tatort Uferstraße. Selbst wenn sich das Wahlplakat mittlerweile an der einen und anderen Ecke langsam löst: Thomas Apfel hat sich gut gehalten! Immerhin "hängt" er hier seit mittlerweile fast einem Jahr "herum".

"Es ist schon ein etwas komisches Gefühl, sich dort noch immer auf dem Plakat zu sehen", gibt Thomas Apfel im Gespräch mit dem Coburger Tageblatt ganz offen zu. Zugleich erinnere ihn das Plakat aber auch an eine "aufregende und intensive Zeit". Außerdem: "Es war mein Einstieg in die Kommunalpolitik!" Denn auch wenn es mit dem OB-Posten nicht geklappt hat, so konnte er doch immerhin mit einem sehr starken Ergebnis ein Stadtratsmandat gewinnen.

Das Wahlplakat ist von Thomas Apfel und "seiner" Wählergemeinschaft Pro Coburg natürlich nie und nimmer für eine so lange Zeit gebucht worden. Stattdessen ist - wie so oft in der jüngeren Vergangenheit - Corona Schuld daran.

Warum das Plakat noch immer hängt und warum es jetzt aber vielleicht bald verschwindet, lesen Sie hier