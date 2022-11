Durch das entschlossene und aufmerksame Handeln einer 21 Jahre alten Frau konnte am Nachmittag des 04.11.2022 in einem Mehrfamilienhaus in Ebersdorf bei Coburg ein größerer Brandschaden verhindert werden, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet.

Die Frau war bei einer Familienangehörigen zu Besuch, konnte das Warnsignal eines Rauchmelders wahrnehmen und verständigte die Feuerwehr. Beim Öffnen der Wohnung durch die FFW Ebersdorf bei Coburg schlug den Rettungskräften bereits dichter Qualm entgegen.

Im Bereich der Küche war ein Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber war nicht anwesend. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt an einem Küchengerät die Ursache des Brandes.

Durch das schnelle Eingreifen wurde niemand der 12 gemeldeten Personen verletzt. Der Brandschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)