Die strategische Neuausrichtung beim größten Arbeitgeber im Landkreis Coburg geht weiter: Die "Haba-Familygroup", die bis Anfang 2021 unter der Bezeichnung "Haba-Firmenfamilie" bekannt war, hat nun auch einer ihrer Unternehmenstöchter einen neuen Namen gegeben: "Wehrfritz" heißt jetzt "Haba Pro".

"Durch die Zusammenführung zeigen wir nach außen, dass alle Marken über die DNA der Haba-Familygroup verfügen", erklärt Tim Steffens, der bei Haba als Chief Executive Officer, kurz CEO, also als Geschäftsführer fungiert.

Wehrfritz gehört seit über 80 Jahren zu Haba und ist ein Komplettausstatter für Krippen, Kindergärten und soziale Einrichtungen. Auch die Marke "project", unter der es Schulmöbel und Raumkonzepte gibt, gehört nun zu "Haba Pro". "In Zukunft wird für uns und unsere Kundinnen und Kunden in aller Welt einfacher sein, unsere Produkte und Marken eindeutig zu verstehen und zuzuordnen", erklärt Steffens den Zusammenschluss von Wehrfritz und "project" unter einer neuen Dachmarke.

Während die spätere Firma Haba am 26. April 1938 von Anton Engel und Eugen Habermaass in Rodach gegründet worden war, kam am 29. April 1938 noch die Firma Wehrfritz & Co dazu - gegründet ebenfalls von den Herren Engel und Habermaass sowie von Karl Wehrfritz. Diese Firma war ursprünglich spezialisiert auf den Ein- und Verkauf unter anderem von Textilien, Porzellanwaren, Spielwaren und Haushaltsartikeln - also durchweg Artikel, die vor allem für die Einrichtung von Heimen und Kindergärten benötigt wurden.

Heute beschäftigt die Haba-Familygroup nach eigenen Angaben rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro. Die wichtigsten Marken sind Haba, Jako-o und - jetzt neu - "Haba Pro".