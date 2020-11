Am Sonntags gab's Rouladen und Kle. Geschmeckt haben sie nach nichts. Genauso wie die Schokolade und der Tee. Aber der Krper muss gestrkt werden. Und deshalb essen Trixi, Michael und Julius Zapf alles, was ihnen einmal geschmeckt hat. "Sinn"-los, voller Erinnerungen. Die ganze Familie hat Corona. Der Geschmacks- und Geruchssinn ist weg. Alle drei befinden sich zu Hause in Quarantne . "Blo nicht ins Krankenhaus mssen", sagt Trixi, die es am schlimmsten erwischt hat.