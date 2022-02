Unter der Leitung von Coburgs Erstem Kapellmeister Johannes Braun interpretierte das Philharmonische Orchester das "Trittico Botticelliano" des italienischen Komponisten Ottorino Respighi zum Auftakt und zum Abschluss die 43. Sinfonie Es-Dur von Joseph Haydn.

Im Zentrum des unter Corona-Bedingungen pausenlos musizierten Programms stand das Konzert für Oboe und kleines Orchester von Bohuslav Martinu, das 1956 aus Anlass der Olympischen Spiele in Melbourne seine Uraufführung in Sydney erlebte. Gefeierter Solist im Landestheater war Bernhard Forster, Solo-Oboist des Philharmonischen Orchesters.

Das Programm und seine Interpreten

Ottorino Respighi: Trittico Botticelliano

Bohuslav Martinu: Konzert für Oboe und kleines Orchester H.353

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 43 Es-Dur Hob I:43

Musikalische Leitung: Johannes Braun

Oboe: Bernhard Forster

Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg

Bernhard Forster - Stationen einer Musiklebens

Bernhard Forster Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik, Karlsruhe bei Prof. Thomas Indermühle sowie bei Jaques Tys in Paris und Emanuel Abbühl in Basel. Nach ersten Engagements am Landestheater Coburg und dem Württembergischen Kammerorchester war Bernhard Forster in der Spielzeit 1996/97 Solo-Oboist im Symphonierorchester des Mitteldeutschen Rundfunks (mdr), Leipzig. Als Pianist gab er Lieder- und Kammermusikabende. Neben seiner Tätigkeit als Orchester- und Kammermusiker beschäftigt er sich mit der Herausgabe noch nicht veröffentlichter Literatur für sein Instrument. Rundfunkaufnahmen beim Hessischen- und Mitteldeutschen Rundfunk.

LTC: Solooboist seit März 2003

Strauss-Konzert: Leipzig, 1998

Konzert-Tipp Bohuslav Martinu: Konzert für Oboe und kleines Orchester - 4. Sinfoniekonzert, 14. Februar, 20 Uhr, Landestheater Coburg; Werke von Respighi und Haydn; Philharmonisches Orchester, Leitung: Johannes Braun

Tickets an der Theaterkasse telefonisch unter 09561/898989 (Mail: theaterkasse@landestheater.coburg.de). red