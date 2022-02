Coburg vor 28 Minuten

Wirtschaft

Coburgs Handwerker kämpfen weiter um ihr BTZ

In Coburg wird es zwar weiterhin ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum geben. Völlig offen ist allerdings noch, in welcher Größe und mit welcher Ausstattung das der Fall sein wird. Um so wichtiger ist ein Gutachten, das in dieser Woche fertig geworden ist.