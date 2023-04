Coburger Mohr jetzt als Schlüsselanhänger - ist das überhaupt erlaubt?

Neustadt: Unternehmen produziert Coburger Mohr als Schlüsselanhänger

"Nur positive Meldungen" : Geschäftsführer äußert sich

: Geschäftsführer äußert sich Ist das überhaupt erlaubt? - Stadtsprecher bezieht Stellung

Die Otto Müller GmbH und Co. KG in Neustadt bei Coburg besteht seit mittlerweile über 50 Jahren. Neben Gartenfiguren wie Zwergen entwarf das Unternehmen auch Skulpturen von "Bernd das Brot" oder "Walt Disney"-Figuren. Nun hat die Otto Müller GmbH auch den Coburger Mohr als Schlüsselanhänger mit ins Sortiment aufgenommen. Doch ist es rechtlich überhaupt erlaubt, den Coburger Mohr als Anhänger zu produzieren? Liegen die Rechte nicht bei der Stadt Coburg, auf deren Wappen die Figur prangt? Der Stadtsprecher bezieht Stellung.

Neustadter Unternehmen verkauft Coburger-Mohr-Schlüsselanhänger - Geschäftsführer nennt Hintergründe

Der Geschäftsführer der Otto Müller GmbH, Thomas Meßner, habe viele Bekannte, die in Coburg wohnhaft sind, erläutert er im Gespräch mit inFranken.de. Gemeinsam mit einer Freundin sei er auf die Idee gekommen, den Coburger Mohr als etwa 30 Zentimeter große Büste zu verkaufen. Die Erstellung dieser nehme allerdings einige Wochen Zeit in Anspruch: "Wir wollten erstmal mit Schlüsselanhängern anfangen, weil diese schneller zu verwirklichen waren", erklärt der Geschäftsführer.

Seit Sonntag (23. April 2023) sind die kleinen Anhänger im Shop der Otto Müller GmbH erhältlich. Zudem können sie bei Secondo Engelservice im Coburger Steinweg sowie in der Pizzeria Da Mario und der Touristeninformation in der Herrengasse erworben werden. Meßner wolle den Einzelhandel und Arbeitsplätze mit dieser Aktion stützen. "Wir arbeiten auf den Coburger Convent hin", dort hoffe man auf reges Interesse, so Meßner. Die Veranstaltung findet Ende Mai 2023 statt, bis dahin sollen die Büsten des Coburger Mohrs ebenfalls fertig sein.

Trotz kritischer Stimmen in der Vergangenheit, die den Coburger Mohr aus dem Stadtwappen verbannen möchten, habe Meßner bislang "nur positive Meldungen" zu den neuen Schlüsselanhängern erhalten: "Eigentlich ist das ja ein Schutzpatron." Sollte der Verkauf der Schlüsselanhänger und Büsten, die allesamt in Neustadt hergestellt würden, gut anlaufen, wolle Meßner einen Teil beispielsweise auch an die Tafel spenden. Er wolle zeigen, "dass da was Gutes dahintersteckt".

Wappen der Stadt Coburg ist geschützt - eine Abwandlung nicht

Doch ist es überhaupt erlaubt, den Coburger Mohr als Schlüsselanhänger zu produzieren und zu verkaufen? Der Sprecher der Stadt Coburg äußert sich dazu im Gespräch mit inFranken.de. "Das Wappen an sich darf man nur mit der Genehmigung der Stadt Coburg verwenden", da dieses geschützt sei, erklärt der Sprecher.

Doch eine Abwandlung - im Falle der Schlüsselanhänger eine Plastik eines Schwarzen - habe nicht direkt etwas mit dem Wappen zu tun und dürfe deshalb ohne Probleme umgesetzt werden. "Wenn es ausschaut wie das Wappen, mit gelbem Hintergrund und Rahmen, dann wäre es eine andere Geschichte", so der Sprecher der Stadt Coburg.

Wenn es um den "Mohren" geht, gibt es immer wieder Auseinandersetzungen und Ärger - und das nicht nur in Coburg. In Bamberg wurde beispielsweise das Mohren-Haus beschmiert. Der Ladeninhaber reagierte darauf auf ungewöhnliche Weise. In Ingolstadt sah sich ein Wirt Rassismusvorwürfen ausgesetzt, weil er sein "Café Mohrenkopf" nicht umbenennen wollte.