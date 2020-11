Über den Coburger Mohr wird mitunter sehr leidenschaftlich diskutiert. Die Kritiker ("Die Darstellung ist rassistisch !") und die Befürworter ("Der Mohr hat Tradition!") waren sich am Mittwoch aber plötzlich in einem Punkt einig: Dass die grundsätzliche Entscheidung über Stadtwappen der jeweiligen Kommune überlassen bleibt, wird als richtig erachtet. Doch das war's dann auch schon wieder mit den Gemeinsamkeiten. So wünscht sich die Grünen-Stadträtin Ina Sinterhauf jetzt einen "ergebnisoffenen Dialog" - im Idealfall im Rahmen mehrerer Veranstaltungen, bei denen das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und behandelt wird. Aus dem Rathaus hingegen ist zu hören, dass die Stadtspitze keinerlei Handlungsbedarf sieht. Zumal eine Entscheidung über das Wappen sowieso vom Stadtrat gefällt werden müsste.