Während des diesjährigen Coburger Convents ist es am Marktplatz am späten Montagabend (6. Juni 2022) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nachdem die Kriminalpolizei Videoaufzeichnungen des Vorfalls gesichtet hat, suchen die Ermittler nun nach zwei Frauen, deren Aussagen für das Strafverfahren von wichtiger Bedeutung sein könnten. Zuvor hatten bereits mehrere Gastronomen Schäden an ihren Restaurants beklagt, die während des Convents entstanden waren.

Gegen 23.30 Uhr entbrannte zwischen einem 34-Jährigem und einem 76 Jahre alten Mann vor dem Coburger Stadthaus, im Bereich Marktplatz/Spitalgasse ein Streit. In dessen Verlauf soll der 76-Jährige den jüngeren Mann geschubst haben, der wiederum mit Beleidigungen konterte.

Nach Streit in Coburg: Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Kriminalpolizei Coburg führt derzeit die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und der Beleidigung und sucht nach zwei Frauen, die sich zu dieser Zeit im direkten Umfeld aufhielten und den Streit beobachtet haben müssten. Die Polizei schätzt ihr Alter auf 55 bis 60 Jahre.

Die beiden Frauen, beziehungsweise weitere Zeugen der Auseinandersetzung, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

