Beim Coburger Open-Air-Sommer spielen jedes Jahr bekannte Künstler und Künstlerinnen. Im kommenden Jahr tritt auch Popstar Sting wieder in Coburg auf. Der erfolgreiche Sänger war vor 22 Jahren schon einmal vor Ort zu Gast. Die oberfränkische Stadt ist eine der sechs Stationen, die Sting auf seiner "My Songs"-Tour in Deutschland besuchen will.

Coburg: Sting zu Gast bei Open-Air-Sommer - hier gibt es die Tickets zum Konzert

Stings Live-Konzert findet am Mittwoch, 14. Juni 2023, auf dem Coburger Schlossplatz statt. Neben dem britischen Musiker und Komponisten sind beim Open-Air-Sommer unter anderem auch Roland Kaiser und CRO vertreten.

Mit Blick auf Sting kündigt der Veranstalter eine "ausgelassene, dynamische Show" an, bei der die beliebtesten Hits des Sängers gespielt werden: "Englishman In New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart" und viele mehr sollen dabei sein.

Nachdem er sechs Tage im Londoner Palladium gespielt hatte, wurde sein Programm "My Songs" von der New York Times als "Meisterklasse" bezeichnet. Der Kartenvorverkauf für das Open-Air-Konzert von Sting auf dem Coburger Schlossplatz startet schon am kommenden Freitag (18. November 2022) um 10 Uhr.