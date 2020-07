Im Oberfranken haben sich sieben Menschen in einem Gottesdienst mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infektionen ereigneten sich bereits Anfang Juni in Coburg. Laut Angaben der Stadt befinden sich die Betroffenen und ihre Angehörigen derzeit in Quarantäne.

Zwischenzeitlich schnellte der Wert der Neu-Ansteckungen im Stadtgebiet auf den zweithöchsten seit Ende Mai: Dieser lag bei 26,70. "Auch der neue Wert liegt weiterhin unter dem in Bayern geltenden Grenzwert von 35", heißt es von Seiten der Stadt Coburg. Die Coburger Region zählt seit Beginn der Pandemie zu den "Hot-Spots" in Franken.

Corona-Infektionen in Coburger Gottesdienst: Wurde die Abstandsregeln gebrochen?

Der "7-Tage-Inzidenzwert" hat sich im Laufe des Juni wieder erholt. Er lag laut Angaben von Louay Yassin, Pressesprecher der Stadt, bei 9,7 am Freitagmorgen (3. Juli 2020).