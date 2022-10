Der Martinimarkt ist der traditionelle Abschluss der Jahrmarktsaison in Coburg. Am 3. und 4. November kommen dazu wieder zahlreiche Händler*innen auf den Marktplatz und in die Spitalgasse, wie die Stadt Coburg mitteilt.

Das angebotene Sortiment wird von Töpfen und Pfannen über Bekleidung bis hin zu Gardinenstoffen reichen.

Die Auswahl an Speisen reicht von vegetarischen Gerichten bis zur original Coburger Bratwurst. Am Freitag, 4. November, komplettieren die Gemüsemarkthändler*innen das Angebot auf mit frischem Obst und Gemüse aus der Region.

Alle Händler*innen freuen sich auf euer Kommen.