Ein Feuer auf einem Dachboden hat am Montag (5. Juni 2023) für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Der Vorfall ereignete sich in der Bahnhofstraße in Neustadt bei Coburg.

Dort fertigte ein 69-jähriger Bewohner am Nachmittag Zubehör für eine Modellbahn an. Hierfür verwendete er eine Laserschneidmaschine, welche mit einer Staubabzugsanlage verbunden war. Kurz nach 16 Uhr bemerkte der Mann ein Feuer auf dem Dachboden seines Gebäudes: Die Staubabzugsanlage war in Brand geraten, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg berichtet.

Mann will Feuer eigenständig löschen und erleidet Rauchgasvergiftung

Der 69-Jährige versuchte umgehend, das Feuer eigenständig mit einem Handlöscher zu bekämpfen. Dabei zog er sich jedoch eine Rauchgasvergiftung zu.

Beim Eintreffen der umliegenden Feuerwehren stellten die Einsatzkräfte nur noch Rauch fest und führten nur noch Nachlöscharbeiten und Kontrollen durch.

Auslöser des Feuers war wohl ein Funken, welcher den Staub in der Anlage in Brand versetzte, mutmaßt die Polizei. An der Anlage entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro, das Gebäude selbst bliebt unversehrt.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef