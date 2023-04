Seit dem September 2022, drangen bis dato unbekannte Täter, insgesamt dreimal in einen Garten, Am Hang, in Dörfles-Esbach ein und töteten alle darin gehaltenen Hühner und Gänse. Die Polizei Coburg teilte das mit.

Bis heute wurden somit insgesamt 75 Hühner und zwei Gänse getötet. Der letzte Vorfall passierte am 12. April. An diesem Tag, gegen 3 Uhr nachts, fand der Eigentümer seine 25 Hühner tot im Garten. Der entstandene Schaden summiert sich auf mittlerweile 1200 Euro.

Bisher keine Anhaltspunkte: Wer tötet das Geflügel?

Die Polizei Coburg hat die Ermittlungen in Sachen Vergehen Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung aufgenommen. Nun sucht die Polizei nach Leuten, die etwas gesehen haben oder andere Hinweise besitzen. Anrufe nimmt sie unter der 09561/6450 entgegen.

Vorschaubild: © Marijan Murat/dpa/Symbolbild