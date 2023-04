Bad Rodach: Haba gibt firmeneigene "Digitalwerkstatt" auf

firmeneigene Spielwarenhersteller schließt alle Standorte des Geschäftsmodells

46 Beschäftigte betroffen - Unternehmen in Austausch mit Betriebsrat

Der fränkische Spielwarenproduzent Haba trennt sich von einem seiner Geschäftsmodelle. Laut Firmenangaben werden sämtliche Standorte der sogenannten "Haba-Digitalwerkstatt" in den kommenden Monaten geschlossen. Konkret geht es um die Einrichtungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Rhein-Kreis Neuss und Stuttgart. "Von der Schließung der Standorte sind 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen", erklärt eine Unternehmenssprecherin am Montag (24. April 2023) gegenüber inFranken.de.

Bad Rodach: "Haba-Digitalwerkstatt" wird deutschlandweit eingestellt - "keine positive wirtschaftliche Entwicklung"

Dem Unternehmen aus Bad Rodach (Landkreis Coburg) zufolge wurden die Zweigstellen 2016 geschaffen, um Kindern, Familien und pädagogischem Fachpersonal praktische Erfahrungen mit digitalen Technologien zu vermitteln und sie im Umgang damit zu stärken. Das Konzept war für Heranwachsende zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht. In den Kursen und Workshops konnten Kinder unter anderem Roboter bauen, eigene Spiele programmieren oder Animationsfilme drehen, heißt es auf der Webseite von Haba. Der finanzielle Erfolg indes blieb offenkundig aus.

"Das Geschäftsmodell konnte in den vergangenen sieben Jahren trotz mehrfacher konzeptioneller Anpassung keine positive wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen", hält der Spielwarenhersteller in einer aktuellen Pressemitteilung fest. Nach "sorgfältiger Prüfung der aktuellen Bildungslandschaft und der langfristigen Tragfähigkeit des Programms" habe das oberfränkische Familienunternehmen entschieden, seine acht "Digitalwerkstatt"-Standorte in Deutschland nicht länger zu betreiben.

"Die Schließung der Standorte ist für alle Beteiligten schmerzhaft", wird Mario Wilhelm, Director Human Resources & Legal, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Was aus den insgesamt 46 Beschäftigten wird, steht offenbar noch nicht fest. "Wir arbeiten eng mit unserem Betriebsrat zusammen, um für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine angemessene und zugleich sozial gerechte Lösung zu finden."

Unternehmen seit drei Generationen in Familienhand - Geschäftsführung neu aufgestellt

Haba produziert und vertreibt seit 85 Jahren Waren für Kinder und pädagogische Einrichtungen. Die Produktpalette umfasst unter anderem Holzspielzeug, Brettspiele und Puzzle, aber auch Möbel und Textilien. Sitz des 1938 gegründeten Betriebs ist seit jeher Bad Rodach. Das Unternehmen befindet sich seit drei Generationen in Familienbesitz. Gegenwärtig beschäftigt Haba laut eigenen Angaben weltweit rund 2000 Menschen.

Erst vor wenigen Woche hatte der Spielzeugproduzent die Neuaufstellung seiner Managementebene bekannt gegeben. Nach dem Weggang von Geschäftsführer Tim Steffens wird Haba künftig von drei Geschäftsführern in den Bereichen Marketing/Vertrieb, Organisation und Finanzen geführt.

Die Roth GmbH im oberfränkischen Nordhalben hat derweil ihre komplette Schließung angekündigt. An der wirtschaftlichen Situation liegt es nicht. Die Auftragsbücher sind nach eigenen Angaben "so voll wie noch nie".