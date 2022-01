Großer Jubel in Rathaus und Landratsamt: Stadt und Landkreis Coburg werden Host Town für Teilnehmer der Special Olympics World Games, die nächstes Jahr in Berlin stattfinden. Das hat das Organisationskomitee am Mittwoch bekanntgegeben.

216 Kommunen aus allen Bundesländern wurden als Host Towns für die Special Olympics World Games Berlin 2023 (SOWG)ausgewählt. Die Region Coburg wird eine davon sein.

Was genau sind die Special Olympics World Games?

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und Unified Sports (Teams in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam antreten) an. Sie finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt, erstmalig in Deutschland.

Host Towns betreuen eine Sportlerdelegation in der Zeit vom 12. bis 15. Juni 2023. Sie begrüßen die Delegationen in Deutschland und bieten ihnen Trainingsmöglichkeiten. Darüber hinaus ermöglichen sie durch ihr Kulturprogramm das Kennenlernen der Host Town.

Stadt und Landkreis Coburg wollen als solche Host Town verschiedene Bewegungsangebote für die Delegation durchführen. Diese sollen nach Möglichkeit mit lokalen Sportlerinnen und Sportlern gestaltet werden. Genutzt werden sollen verschiedene Sportstätten in Stadt und Landkreis. Neben dem Sportprogramm soll der Delegation auch die regionale Kultur und Geschichte erlebbar gemacht werden.

Freude bei Landrat und OB

Die Freude über die positive Entscheidung für die Region Coburg hat sowohl im Landratsamt als auch im Rathaus große Freude ausgelöst. Der Coburger Landrat Sebastian Straubel (CSU) erklärte in einer Stellungnahme: Ich freue mich riesig, dass unsere Region als Host Town für die Special Olympics World Games ausgewählt wurde. Nicht nur, weil wir damit tolle Sportler zu Gast haben werden, sondern vielmehr, weil ich überzeugt bin, dass wir dadurch die Inklusionsarbeit noch weiter ausbauen können. Denn was verbindet besser als Sport? Ich freue mich auf die Impulse, die davon ausgehen werden."

Auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) freut sich und wird in einer Presseerklärung mit den Worten zitiert: "Coburg ist ein starker Sport-Standort. Da wir auch Inklusion intensiv vorantreiben, war es für mich Ehrensache, dass wir uns als Host Town bewerben. Dass wir nun auch ausgewählt wurden, zeigt, dass diese Vorzüge auch anderswo gesehen werden."

Und auch bei Bernd Höfer, dem Vorsitzender des Sportbeirates, welcher die Bewerbung mit auf den Weg gebracht hatte, ist die Freude über die Auswahl groß: "Ich bin überaus glücklich über diese Entscheidung und die hieraus erwachsenden Chancen für unsere Region. Ich freue mich riesig auf die sich nun anschließende Vorbereitung und Begleitung für das Projekt."

In Vorbereitung auf die Host Town Tage und deren Verlauf soll es mit verschiedenen Partnern Angebote und Aktionen geben, die den inklusiven Gedanken aufgreifen und umsetzen. Angedacht sind etwa Workshops und Schulungen oder gemeinsam organisierte Wettkämpfe. Ziel ist es dabei, neue Netzwerke und Partnerschaften zu entwickeln, um auch dauerhafte Veränderungen zu erreichen.

Alle interessierten Vereine und Personen, die sich gerne einbringen möchten - sowohl bei der Entwicklung von inklusiven Sportprojekten als auch bei der Durchführung der Host-Town-Tage - können sich gerne per E-Mail an folgende Adresse wenden: sport@landkreis-coburg.de