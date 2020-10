Sponsoring für den Generationenspielplatz Max-Böhme-Ring: Dort ist am Dienstag ein Murmeltisch eingeweiht worden. Er wurde inklusive Fundament und Aufstellung von der Firma Raab Baugesellschaft GmbH aus Ebensfeld gespendet. Die Spende hat einen Umfang von 9000 Euro, teilt die Stadt Coburg mit.

Das Murmelspiel ist vergleichbar mit der bekannten "Mäusejagd". Durch das Bewegen des Spieltisches mit den Armen kann man die Murmeln in dafür vorgesehene Vertiefungen versenken. Hier sind Geschicklichkeit und Koordination gefragt, vor allem, wenn dieses Spiel von mehreren Personen gespielt wird.

Zusätzliches Ausstattungselement

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) bedankte sich herzlich bei Gisela Raab für die Spende. Der Arbeiter-Samariter-Bund war mit Geschäftsführer Thomas Schwesinger und (Alt-Oberbürgermeister) Norbert Tessmer und Seniorinnen des Wohnheims "Am Park" dabei; sie alle freuen sich über die neue Spielmöglichkeit auf dem direkt benachbarten Spielplatz.

Die Idee, einen Murmeltisch als Mehrgenerationenspielgerät zu spenden, entstand in einem Gespräch zwischen Gisela Raab und Christiane Zinoni-Peschel vom Grünflächenamt der Stadt Coburg. Beide fanden es nicht sinnvoll, direkt auf dem Gelände des Wohnparks Servicewohnen für Senioren am Max-Böhme-Ring einen Spielplatz zu errichten, wenn in unmittelbare Nachbarschaft ein Mehrgenerationenspielplatz vorhanden ist. Sehr viel sinnvoller erschien es, diesen Spielplatz durch ein zusätzliches Ausstattungselement attraktiver zu machen. Und so geschah es.