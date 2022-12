Frostige Temperaturen waren auch in Bayern dafür verantwortlich, dass vielerorts die Landschaft in Frost gehüllt war. Auch Bäche und kleinere Wasserfälle froren bereits zu. So auch der Wasserfall im Teufelsloch bei Oberwaiz (Lkr.: Bayreuth). Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

+8 Bilder