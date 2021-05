"Aufgrund der fallenden Inzidenzwerte im Landkreis Bayreuth und in unseren Nachbarlandkreisen, wollen wir jetzt mit unserem Video 'Wir sind Bischofsgrün' durchstarten", teilt das Team der Kur- und Tourist-Information Bischofsgrün mit. "Natürlich können wir das nach wie vor nicht mit großen Gruppen und Menschenansammlungen machen, da wir uns immer noch an bestimmte Hygienevorgaben und Regeln halten müssen und wollen."

"Wir sind am Samstag, den 05.Juni ab 9.00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr mit unserem Filmer in Bischofsgrün unterwegs. Das Video soll höchst professionell entstehen und bearbeitet werden und auf viele Internet Plattformen hochgeladen werden. Mitmachen können alle, die möchten und Interesse haben (Einzelpersonen oder kleine Gruppen, Vereine, Geschäfte usw.) Wir würden uns über eine rege Beteiligung sehr freuen."

"Das Video soll darstellen, wie wir zusammenhalten, wie wir Corona trotzen und wie wir uns auf eine neue Normalität freuen. Bischofsgrün lässt sich nicht unterkriegen", heißt es vonseiten der Kur- und Tourist-Information Bischofsgrün.

"Die Idee zum Video stammt übrigens von Stephanie Schreiner aus der Kaiseralm und von Vanessa Böttger vom Waldrasthaus Karches. Die Kur- und Tourist-Information unterstützt diese hervorragende Idee natürlich gerne und möchte damit auch auf unsere touristischen Leistungsanbieter und auf unsere Vereine und Ehrenamtlichen hinweisen. Bischofsgrün wäre ohne Euch nicht das Bischofsgrün, das wir kennen und lieben", heißt es weiter.

"Wenn Ihr am 05. Juni dabei sein wollt, meldet Euch bitte bei uns in der TI unter der Telefonnummer 09276/1292 oder 015141217877. Oder Ihr schreibt eine E-Mail an die touristinfo@bischofsgruen.de. Natürlich könnt Ihr auch ganz spontan beim Video mitmachen!"

"Übrigens, die „Dorfrocker“ stellen uns kostenlos ein Lied für das Video zur Verfügung. Auch das ist eine tolle Sache."