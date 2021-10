Winterdorf Bayreuth 2021 findet trotz Corona statt - Eröffnung am Freitag (15.10.2021)

findet trotz Corona statt - (15.10.2021) Zeitraum: 15. Oktober bis 31. Dezember 2021 , Ort: Maximilianstraße 12-14 in 95444 Bayreuth

, Ort: Maximilianstraße 12-14 in 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 23 Uhr

Bayreuther Winterdorf mit 3G-plus-Regel: Besucher müssen getestet (PCR-Test), geimpft oder genesen sein

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr findet das Bayreuther Winterdorf 2021 endlich wieder statt. Los geht es bereits an diesem Freitag (15. Oktober 2021). Das Winterdorf hat dann bis einschließlich Silvester (31. Dezember 2021) geöffnet. Die Wiedereröffnung der vorweihnachtlichen Marktveranstaltung ist an bestimmte Corona-Auflagen gebunden. inFranken.de erklärt, was Besucherinnen und Besucher des Winterdorfs Bayreuth beachten müssen.

Winterdorf Bayreuth setzt auf 3G-plus: Getestete benötigen PCR-Test

Das Bayreuther Winterdorf blickt schon auf eine längere Historie zurück. "Bereits seit 2004 lassen wir hier eine magische Hüttenlandschaft entstehen, die den gesamten Marktplatz in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen lässt", halten die Verantwortlichen auf ihrer Webseite fest. Die geltenden Corona-Regeln hat das Bayreuther Winterdorf auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Vor Ort gilt die sogenannte 3G-plus-Regel: Es erhalten also nur Genesene, Geimpfte und Getestete Zutritt auf das Gelände. Wichtig: Getestete Personen müssen zwingend einen PCR-Test vorlegen - dieser darf maximal 48 Stunden alt sein. Ein einfacher Antigen-Schnelltest reicht dagegen nicht aus. Abweichende Regeln gibt es für Kinder und Jugendliche: Heranwachsende unter zwölf Jahren brauchen keinen Test. Schülerinnen und Schüler können statt einem PCR-Test ihren Schülerausweis vorzeigen.

Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich indes beim Betreten des Winterdorfs registrieren. Die Registrierung ist sowohl über die Luca-App möglich als auch analog mit Zettel und Stift. Die Veranstalter haben das Gelände eingezäunt, um die Einhaltung der 3G-plus-Regel sicherzustellen. Es gibt ausgeschilderte feste Ein- und Ausgänge zum Gelände. Die Gäste des Winterdorfs werden gebeten, sich vor dem Betreten die Hände zu desinfizieren.

Bayreuther Winterdorf: Kein Mindestabstand auf dem Gelände - Maskenpflicht nur am Eingang

Im Winterdorf gilt lediglich im Eingangsbereich eine Maskenpflicht - auf dem restlichen Gelände können sich die Menschen ohne Maske frei bewegen. Es gibt auch keine Regelungen zum Mindestabstand. Sofern keine Reservierungen vorliegen, besteht auf dem Marktgelände freie Platzwahl.

Menschen mit Krankheitssymptomen sollen auf einen Besuch des Winterdorfs Bayreuth dagegen verzichten.

