Ab Juli: Rotmain-Center Bayreuth wird umgebaut und modernisiert

Neue Beschilderung und Beleuchtung in Parkhaus und Tiefgarage

und Installation von 3D-Way-Findern zur Orientierung im Center mit seinen 80 Geschäften

zur Orientierung im Center mit seinen Einkaufszentrum soll durch die Maßnahmen auch während Corona wettbewerbsfähig bleiben

Bei laufendem Betrieb finden noch im Juli umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rotmain-Center Bayreuth statt. Das erklärte ECE Marketplaces in einer Pressemitteilung. Die Modernisierungsarbeiten finden bei laufendem Betrieb im Center statt. Die aktuellen Öffnungszeiten der Geschäfte sind auf der Internetseite des Centers zu finden.

Umbauarbeiten im Rotmain-Center Bayreuth starten im Juli

Das 24 Jahre alte Einkaufszentrum soll innen wie außen verschönert werden. Auf dem Außengelände werde es deshalb neue Anzeigeportale an den Zufahrten geben, die die Orientierung und das Finden eines Parkplatzes erleichtern. Sowohl im Parkhaus als auch in der Tiefgarage seien außerdem hell gestaltete Eingangsbereiche und eine verbesserte Wegeführung für Fußgänger und Fahrzeuge vorgesehen. Diese neue Beschilderung und Beleuchtung soll eine komfortable Ankunft im Rotmain-Center schaffen. In der Tiefgarage werde zusätzlich eine sogenannte Einzelstellplatzanzeige installiert, die mit farbigen Leuchten über jedem Stellplatz schon von weitem signalisiert, ob der Parkplatz noch frei ist.

Im Innenraum des Centers sind, "um die Aufenthaltsqualität zu verbessern", neue Sitzbereiche und zwei neue Lounges im Erdgeschoss geplant. Zum Beispiel beim ehemaligen Brunnen. Zur besseren Orientierung im Center mit seinen 80 Geschäften werden die gesamten Beschilderungen erneuert. An den zahlreichen Eingängen werden außerdem Übersichten über die Service-Angebote installiert. Geplant ist auch die Installation von "3-D-Wayfindern" im Center.

Wände und Decken des Rotmain-Centers bekommen eine neue Farbgebung. Die Fußböden werden ausgetauscht und es sollen modernere Beleuchtungselemente installiert werden. ECE Marketplaces erklärt: "Wärmere Farben und Holztöne sollen zum Einsatz kommen, sodass wir über eine deutlich attraktivere Wohlfühlatmosphäre verfügen werden."

Veränderungen in Parkhaus, Tiefgarage und Innenraum

Ziel der Maßnahmen sei, noch stärker auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden des Rotmain-Centers einzugehen. Man wolle ihnen außerdem ein von Anfang bis Ende positives Einkaufserlebnis auf höchstem Serviceniveau anbieten. „Wir möchten ein Zeichen setzen, dass wir an diesen Standort auch zu Zeiten von Covid-19 glauben und dem Onlinehandel etwas entgegensetzen können.“ so Isabel Belka, Center-Managerin.

Mehr Nachrichten aus Bayreuth: In Bayreuth sollen rund 100 neue Wohnungen im Nordwesten der Stadt entstehen. inFranken.de stellt das Projekt vor.