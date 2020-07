Brand in Hollfeld: Am Dienstagabend (7. Juli 2020) ist es zu einem Brand in einem leerstehenden Lagerhaus in der Bahnhofstraße gekommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Gegen 18.20 Uhr meldeten Zeugen in dem Lagerhaus eine starke Rauchentwicklung, die wohl Folge eines Brandes war. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises im Einsatz. Diese konnten das Feuer schnell ausmachen, unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Brand in leerstehendem Lagerhaus - Zeugen gesucht

Den Ermittlungen zufolge brannte ein Müllhaufen ab, außerdem wurden Teile einer Betonwand verrußt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

