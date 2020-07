In der Höfleser Hauptstraße in Nürnberg stand am frühen Mittwochabend (7. Juli 2020) ein Wohnhaus in Vollbrand, wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet. Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude, der dichte Rauch war meterweit zu sehen.

Bei dem Gebäude handelt es sich nach Auskunft eines Polizeisprechers um ein landwirtschaftliches Anwesen. Das Haus dient einerseits als Lagerhalle und andererseits als Unterkunft für Saisonarbeiter, sagte der Sprecher auf Nachfrage von inFranken.de.

Löscharbeiten der Feuerwehr noch in Gange

Die Feuerwehr befindet sich mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen zum Glück niemand. Die Bewohner werden derzeit vom Rettungsdienst betreut.

Anwohner sollten aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere gesicherte Informationen vorliegen.