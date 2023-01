Seit dem 2. Januar 2023 wird der 31-jährige Julian Haas aus Bayreuth vermisst. Dies teilt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mit und bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung.

Julian Haas verließ demnach am Montag gegen 08:30 Uhr seine Unterkunft in Bayreuth in einem psychischen Ausnahmezustand und kehrte bislang nicht in die Einrichtung zurück.

Vermisst: Julian Haas wird wie folgt beschrieben

Hinweise ergaben, dass sich der Vermisste auch im Bereich Coburg aufhalten könnte.

ca. 178 cm groß

normale Statur

braune kurze Haare

bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil

kleine Tattoos an den Händen

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.