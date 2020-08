Wirtsstube kann auch Büro sein

"Warum nicht?" Volker Will ist da offen. Man könnte mit den Gemeindebürgern durchaus auch in der Wirtsstube sprechen, zeigt sich Volker Will ebenso flexibel wie pragmatisch. Stadelhofens neuer Bürgermeister lebt sozusagen in einem Gasthof und kommt als Hobby-Wirt viel mit Menschen zusammen. Genau das ist es auch, was ihm da an seinem neuen Ehrenamt so gut gefällt.