Landkreis Bamberg: Brauerei Kundmüller hat Biergarten sonntags schon ab 15 Uhr geschlossen

"Suchen händeringend Personal" : Entwicklung der letzten Jahre geht steil bergab

"Das will keiner mehr machen": Geschäftsführer nennt Gründe für akuten Mangel

Die Brauerei Kundmüller hat seit den ersten Wochen der Biergartensaison sonntags ab 15 Uhr geschlossen. Für Geschäftsführer Oswald Kundmüller ein Stich ins Herz, da es für die Kundschaft "die beste Zeit für einen Besuch" sei. Aufgrund von akutem Personalmangel in der gesamten Gastronomie-Branche musste auch die Brauerei Kundmüller ihre Öffnungszeiten an mehreren Tagen verkürzen.

"Traurige Entwicklung der letzten fünf Jahre": Brauerei-Inhaber erklärt Anpassungen

Schon die ersten Wochen der Biergartensaison haben sich schwierig für den Gastronomiebereich dargestellt. "Das hat sich schon im Frühjahr abgezeichnet, dass zu wenig Personal vorhanden ist", erklärt Oswald Kundmüller. "Eigentlich ist das die traurige Entwicklung der letzten fünf Jahre". Aufgrund des akuten Mangels an Mitarbeitern mussten er und sein Team die Öffnungszeiten anpassen. "Der Sonntag ist schon sehr schmerzhaft". Auch montags und dienstags wurde laut Kundmüller der Mittagstisch im Brauerei-Gasthof schon gestrichen.

Die Gründe dahinter sind für ihn auch klar gegeben. "Arbeitszeiten abends und am Wochenende will einfach keiner mehr machen", so Kundmüller. Auch die Corona-Zeit habe eine gewisse Teilschuld daran. "Wir waren ja für alle der Grund, warum sich das Virus verbreitet hat, dann mussten wir schließen". Viele in der Gastronomie seien danach in die Kurzarbeit gegangen und haben woanders Arbeit gefunden. "Da ist nun mal meistens um 20 Uhr Feierabend, bei uns nicht".

Er wünscht sich mehr Rückhalt der Regierung und der Politik. "Es muss mehr von der Politik oder der Industrie- und Handelskammer kommen. Arbeitszeiten müssen angepasst werden". Aufgrund des Personalmangels haben es die Mitarbeiter auch nicht einfach. "Unsere jetzigen Mitarbeiter wollen natürlich auch mal ihre Freizeit", erklärt er.

"Würden wir sofort einstellen": Brauerei-Gasthof freut sich auf Bewerbungen

Kundmüller würde sich jederzeit über Bewerbungen freuen. "Wir würden sofort einen Koch einstellen. Daneben benötigen wir Servicekräfte und Zimmermädchen".

Bei Interesse könnten sich Job-Suchende unter der Nummer 09503 4338 direkt bei der Brauerei Kundmüller melden oder eine Bewerbung an personal@brauerei-kundmueller.de schreiben.

