Am Montag (27.12.2021) gegen 7.30 Uhr wollte eine Fahrerin an der Einmündung der Gundelsheimer Straße am Ortsausgang Lichteneiche bei Grünlicht nach links in Richtung Memmelsdorf abbiegen. Zeitgleich kam ein schwarzer Audi auf der St2190 von rechts und bog nach links in die Gundelsheimer Straße ab, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte.

Da dieser auf der falschen Seite der Verkehrsinsel einfuhr, musste die 31-Jährige auf die Verkehrsinsel ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend ohne anzuhalten vom Unfallort. Am Auto der 31-Jährigen sowie an einem Verkehrsschild entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz