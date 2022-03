Ukraine-Demo in Bamberg: E.T.A.-Hoffmann-Theater ruft zu Solidaritätskundgebung auf dem Markusplatz auf. Am heutigen Dienstag (1. März 2022) kommt es in Bamberg zu einer weiteren Kundgebung anlässlich des Russland-Ukraine-Konflikts. Das E.T.A.-Hoffmann-Theater ruft für 18 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung auf dem Bamberger Markusplatz auf.

Unterstützt wird die Versammlung unter anderem von "Bamberg:UA". Die gemeinnützige Organisation ukrainischer Studierender der Universität Bamberg wurde 2017 gegründet. Sie befasst sich laut eigenen Angaben mit der Förderung deutsch-ukrainischer Beziehungen. “Zeichnet Plakate, kauft blaue und gelbe Bänder und kommt am Dienstag, den 01.03., um 18.00 Uhr mit uns auf den Markusplatz“, schreibt "Bamberg:UA" auf Facebook. "Gemeinsam sind wir viele!"

Krieg in Ukraine: Bamberger Theater ruft zu Solidaritätskundgebung auf dem Markusplatz auf

"Wir sind entsetzt über Putins Angriffskrieg in der Ukraine und verurteilen dies aufs Schärfste", heißt es vonseiten des E.T.A.-Hoffmann-Theaters, dem Veranstalter der Kundgebung am Dienstag. "Wir stehen solidarisch mit den Ukrainer*innen. Wir setzen uns ein für offene und sichere Fluchtwege nach Deutschland & eine schnelle Aufnahme von Geflohenen", erklärt das Theater auf seiner Facebook-Seite. "Gegen die Fassungslosigkeit & die Ohnmacht."

Die Stadt Bamberg hat angesichts der Ukraine-Krise derweil den sogenannten "Bamberger Hilfsfonds Ukraine" eingerichtet. Oberbürgermeister Starke ruft dabei zu finanziellen Spenden für Geflüchtete und Kriegsopfer auf.