Großer Traktoren-Umzug in Bamberg: "Ein Funken Hoffnung" 2022

2022 Am Samstag (3. Dezember 2022) um 18.30 Uhr ging es los

ging es los Route von Stadt bestätigt: Von der Gärtnerei Eichfelder bis zur Brose Arena

Von der bis zur Geschmückte Traktoren, weihnachtliche Beleuchtung - was der Umzug zu bieten hat

Unter "Ein Funken Hoffnung" wurde vor zwei Jahren ein großer, weihnachtlicher Umzug ins Leben gerufen, "damit vor allem die Kinder in der schweren Zeit der Corona-Pandemie etwas zu sehen und zu staunen haben." Die Stadt Bamberg hat auch dieses Jahr wieder den Traktor-Umzug genehmigt: Am Samstag (3. Dezember 2022) ging um 18.30 Uhr an der Gärtnerei Eichfelder in der Gundelsheimer Straße 76 los.

Traktoren-Umzug "Ein Funken Hoffnung" 2022 - das ist in Bamberg geplant

"Ein Funken Hoffnung" ist ein großer Umzug von vielen Traktoren, die mit Lichterketten, Nikoläusen, Weihnachtsmännern und vielem anderen weihnachtlich geschmückt sind. Die Schlepper fahren durch die Stadt, während sich Jung und Alt an den Straßenrändern versammeln, um den Zug anzusehen. "Schon in den letzten zwei Jahren war eine ganze Menschenmasse, darunter ganz viele Kinder, unterwegs", sagt Pferdehofbetreiber und Veranstalter Christian Besler. "Aber auch für die Landwirte ist es jedes Mal ein riesiges Erlebnis, das bei den vielen leuchtenden Kinderaugen auch schon zu Tränen in den Augen geführt hat."

Bamberger Lichterfahrt 2022: Beschmückter Traktoren-Umzug brachte Kinder erneut zum Staunen +3 Bilder

Zum Schluss versammeln sich die Traktoren und Besucher, "dort dürfen die Kinder dann auch auf die Schlepper und sich unsere Fahrzeuge genauer anschauen." Durch die Aktion wolle man außerdem mehr Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten erzielen: "In den Augen der Politik sind wir oft nur Umweltverschmutzer."

Am Donnerstag (1. Dezember 2022) bestätigte die Stadt Bamberg gegenüber inFranken.de die angekündigte Strecke: "Die Kolonnenfahrt beginnt um 18.30 Uhr in der Gundelsheimer Straße und verläuft über folgende Route: Gundelsheimer Straße – Kärntenstraße – Kronacher Straße – Coburger Straße – Ludwigstraße – Luitpoldstraße – Willy-Lessing-Straße – Schönleinsplatz – Friedrichstraße – Augustenstraße – Rhein-Main-Donau-Damm – Münchner Ring – Forchheimer Straße – Parkplatz Brose Arena (Oberer Parkplatz). Das Ende wird etwa um 20.30 Uhr sein."

"Bestimmt 1000 Menschen" beim letzten Mal dabei

Im vergangenen Jahr hatte es Probleme gegeben. Weil die angekündigte Strecke nicht eingehalten wurde, blieben zum Teil enttäuschte Kinder zurück, die die Traktoren nicht zu Gesicht bekamen.

Der Veranstalter beruhigt für dieses Jahr: "Ich bin angespannt, aber ich bin voller Hoffnung und guter Dinge, dass alles klappt. Wir hatten frühzeitig Ordnungsamt und Co. an einem Tisch, um konkrete Planungen zu machen." Es stehe ein großer Aufwand hinter "Ein Funken Hoffnung", erläutert Besler. "Es müssen ja alle angehört werden: die Feuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst, die Stadtwerke wegen der Busse." Die Stadt Bamberg habe nun abschließend die Genehmigung für die Veranstaltung erteilt.

Im letzten Jahr seien "bestimmt 1000 Menschen" in der Stadt unterwegs gewesen. "Ich war der erste Schlepper und konnte die Menschenmassen dadurch nochmal ganz anders wahrnehmen, als es den anderen Fahrern möglich ist", freut sich der Veranstalter über die bisherige Resonanz. "Wir machen das für die Leute, für die Kinder, für Bamberg."

Vorschaubild: © Evi Seeger