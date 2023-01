Tierheim Bamberg: Hündin Grace mit überraschender Wandlung

2016 wurde Hündin Grace geboren, seit rund eineinhalb Jahren sitzt sie im Tierheim Bamberg. "Grace war einst ein Angsthund und wollte nichts von Menschen wissen oder angefasst werden", berichtet das Tierheim. Doch die Hundedame habe eine tolle Wandlung durchlebt, wie eine Pflegerin gegenüber inFranken.de erzählt.

"Man munkelt auch": Hündin Grace aus dem Tierheim Bamberg hat brutale Vergangenheit hinter sich

"Sie ist ursprünglich ein Straßenhund in Rumänien gewesen, die irgendwann dort in einem der Tierheime gelandet ist. Man munkelt auch, dass sie eigentlich bereits in einer Tötungsstation war", so die Pflegerin. Die Verhältnisse in vielen Einrichtungen in dem osteuropäischen Land seien für die Tiere "die Hölle", erklärt die Mitarbeiterin des Tierheims Bamberg.

"Als sie bei uns vor rund eineinhalb Jahren ankam, war sie schwer traumatisiert, sie hat oft die Leine durchgebissen und ist auch einmal abgehauen." Das Team im Tierheim habe Grace "ein dreiviertel Jahr an ein Halsband gewöhnen" müssen, erzählt die Hundepflegerin. Doch sie habe sich "super gemacht, es ist ein großer Erfolg".

Denn wie das Tierheim erklärt, habe sich bei Grace mittlerweile viel geändert. "Bei vertrauten Menschen, die Grace schon kennt und mag, ist sie zugänglich und lässt sich streicheln. Mittlerweile mag sie einige Hunde, die sie kennt und geht gerne im Rudel Gassi." Was sie ebenfalls sehr gerne möge, sei Wasser: "Sie liebt es, darin zu schwimmen und kühlt sich gerne ab."

Mischlingshündin überwindet viele ihrer Ängste - so sollte ihr neues Zuhause sein

Die Hündin suche "geduldige und ruhige Leute, die Grace so nehmen, wie sie ist". Sie brauche keinen Trubel oder Hektik und mag es ruhig, so das Tierheim. "Sie kann gerne zu einem ruhigen, braven Ersthund vermittelt werden." Wie die Pflegerin erzählt, sei auch ein zweiter Hund in ihrem neuen Zuhause kein Nachteil.

Wichtig sei, dass "es erfahrene Menschen sind, die sich auskennen". Ein kleiner Garten, der sicher eingezäunt sei, wäre laut Tierheim Bamberg ideal. Im Haushalt sollten demnach keine Kinder leben. Wer sich für Grace und ihre Vergangenheit interessiere, könne sich im Tierheim melden. "Grace kann auch bei einem Spaziergang mit ihrer Betreuerin kennengelernt werden", heißt es.

Bei Interesse und Fragen steht das Team telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis samstags von 9.00 bis 11.00 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.tierheim-bamberg.de zur Verfügung.