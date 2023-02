In Scheßlitz (Landkreis Bamberg) hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz am Klinikum gegeben. Wie die Agentur News5 berichtet, kam es dort plötzlich zu einem Kurzschluss.

"Gegen 17 Uhr gab es einen Brandmeldealarm, es gab dort eine Rauchentwicklung, aber keinen Brand", bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de. Konkret sei ein Trafokabel defekt gewesen. News5 zufolge musste das Jura-Klinikum daraufhin auf Notstromaggregate umschalten.

Demzufolge sollen rund 300 Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein, darunter auch Rettungshubschrauber. Wie die Polizei erklärt, sei der Einsatz aber gegen 18.05 Uhr beendet gewesen. "Der Versorger Eon hat die Stromversorgung wieder sichergestellt", so der Beamte. Verletzt wurde laut ersten Informationen von News5 bei dem Vorfall niemand.

Hinweis: Dies ist eine Erstmeldung. Bei weiteren Informationen wird der Artikel aktualisiert.