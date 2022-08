Bamberger Sandkerwa 2022: Fischerstechen endet mit Verletzten

Bei einer richtigen Bamberger Sandkerwa darf auch das traditionelle Fischerstechen auf der Regnitz nicht fehlen. Für viele Besucher stellt der jahrhundertealte Brauch das Highlight des Fests dar. Das Spektakel zog auch bei der diesjährigen Kerwa die Menschen scharenweise nach "Klein-Venedig". Laut Moderator Max Kropf fanden sich bei der Neuauflage des Kult-Spektakels am Sonntagnachmittag (28. August 2022) gut 25.000 Zuschauer ein - darunter auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der sportliche Wettkampf führte heuer indessen zu gleich zwei Verletzten.

Fischerstechen auf Bamberger Sandkerwa: Mann schafft es nach Sturz in Regnitz nicht zurück aufs Boot

Beim Fischerstechen stehen sich die Kontrahenten auf größeren Kähnen, den sogenannten Schelchen, auf dem Fluss gegenüber. Gekämpft wird auf 50 mal 50 Zentimeter großen Brettern, die vorne an den Schelchen angebracht sind. Ziel des Kräftemessens ist es, den Gegner mit seiner drei Meter langen Lanze ins Wasser zu stoßen. Sieger ist, wer trocken bleibt.

Dass der Kampf auf dem Wasser nicht ganz ungefährlich ist, stellten in diesem Jahr gleich zwei Protagonisten unter Beweis. Ein Mitglied der "Unteren Schiffer- und Fischerzunft Bamberg" zog sich in einem Duell eine folgenschwere Handverletzung zu. Die Folge: Er konnte nicht weitermachen. Sein Kontrahent aus dem oberbayerischen Schliersee zog kampflos ins Halbfinale ein.

Für einen bangen Moment sorgte derweil ein Stecher aus Neuburg an der Donau. Er stürzte nach einem Treffer seines Gegners in die Regnitz. Ihm gelang es dabei in der Folge nicht, mit eigenen Kräften zurück auf den Kahn zu klettern. Offenbar in hilfloser Lage umklammerte er mit seinen Beinen den Rand des Schelchs.

Wasserwacht kann Teilnehmer aus Fluss ziehen - Wasserschutzpolizei zieht Kahn an Land

Weil es auch seinem Steuermann nicht gelang, den halb im Wasser liegenden Mann an Bord zu hieven, wurde schließlich per Lautsprecherdurchsage die Wasserwacht zu Hilfe geholt. Diese konnte den Fischerstecher aus den kalten Fluten ziehen. Die ebenfalls vor Ort anwesende Wasserschutzpolizei schaffte den Neuburger Kahn an Land.

Der Moderator appellierte nach den beiden Vorfällen um umsichtiges Agieren der Fischerstecher. "Zwei Verletzte reichen heuer. Mehr wollen wir nicht haben", erklärte Kropf über sein Mikrofon in Richtung Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. "Hoffen wir, dass nichts weiter passiert ist."

Sieger des Bamberger Fischerstechens 2022 wurde ein weiteres Mal Dominik Kropf aus Bamberg. Für den Titelverteidiger war es bereits der achte Triumph in Folge. Der zweite Platz ging an Daniel vom Team "Pengertz Ratz’n" aus Nürnberg. Dritter wurde sein Mannschaftskamerad Christian Brandmann. Auf Platz vier landete Alex Stark aus Schliersee.

"Wir hatten heute zwei Verletzte": Siegerehrung wird zur Nebensache

Die Siegerehrung war nach den sich zuvor ereigneten Vorfällen gleichwohl Nebensache. "Wir hatten heute zwei Verletzte", resümiert Moderator Kropf am Ende des 68. Fischerstechens auf der Regnitz. "Der eine ist leider Gottes abtransportiert worden. Er ist aber zum Glück auf dem Weg der Besserung", betont Kropf. "Wir hoffen das Beste."