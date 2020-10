Die finanzielle Lage der Stadt Bamberg : "Eine Katastrophe - und die grte Katastrophe steht uns noch bevor", richtet Kmmerer Bertram Felix in der jngsten Sitzung des Finanzsenats drastische Worte an die Stadtrte. Ein Haushaltsloch von rund 40 Millionen Euro wird erwartet" domain="www.infranken.de" target="_blank" class="external-link-new-window . Zwar steht ein noch nicht klarer Ausgleichsbetrag durch Bund und Freistaat zur Abmilderung der Gewerbesteuerausflle an, wodurch "wir 2020 noch mit einem blauen Auge davonkommen". Spielrume erffne das aber nicht. Denn Felix geht wegen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht fr 2020 von mehreren Firmenschlieungen ab Januar und damit weiteren drastischen Einschnitten fr die Zukunft aus: "Wenn wir heuer kein Fundament dafr legen, damit wir 2024 mal wieder Land sehen, gehen wir unter."