Hallstadt hat mit dem "Jamas Grillhouse" eine neue Anlaufstelle für Fans griechischer Küche. "Prost, auf die Gesundheit" bedeute der Name des Restaurants, erklärt Betreiber Michalis Matziounis gegenüber inFranken.de. Er und seine Frau haben griechische Wurzeln und sind im Bamberger Raum keine Unbekannten.

Hallstadter Restaurant "Jamas" bietet griechische Spezialitäten

Das "Jamas" in der Bambergerstraße 27 setzt auf dunkle und warme Farbtöne und empfängt erst seit wenigen Tagen seine Gäste. Seit Juni gibt es aber bereits einen Lieferservice, der nach der Eröffnung weiterbestehe, so der Gastronom. Innen sei Platz für 50 und außen für 80 Gäste. "Wir bieten viel Überbackenes oder Schafskäsegerichte und haben auch vegetarische Küche." Auf der Speisekarte stehen Spezialitäten vom Lamm, wie Lammkotelett vom Grill, vegetarische und fleischhaltige Mousaka, Kalamaris oder Gyros.

"Wir haben 27 Jahre lang das Akropolis in Bischberg geleitet und wollen die Küche jetzt weiterführen", verrät Matziounis. Zuvor habe sich in der Bambergerstraße 27 ein Eisladen befunden, der aber schon länger geschlossen sei. "So haben wir uns entschlossen, in Hallstadt einen schönen, kleinen Griechen zu eröffnen. Wir haben komplett saniert und es läuft super. Wir sind bis Mittwoch ausgebucht."

Koch Michalis werde den Grill bedienen und seine Frau Efi im Service tätig sein. Mit der Personalsuche habe es keinerlei Probleme gegeben. "Wir sind gut vernetzt", führt er an. Schließlich leite er auch das Restaurant "Cas Italia" in der Bamberger Innenstadt und war Betreiber des "Michalis & Friends" auf der Erba Insel. Das Hallstadter "Jamas Grillhouse" ist jeden Tag ab 17 Uhr geöffnet und der Lieferservice bis 1 Uhr in Betrieb.

