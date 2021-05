Maskenpflicht in Frankens Innenstädten - was gilt jetzt? Die Maskenpflicht im Freien ist seit ihrer Einführung umstritten. Dennoch galt in zahlreichen Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen seit vergangenem Jahr die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.Nun da die Inzidenzwerte in den meisten Städten und Landkreisen sinken, wird sie wieder aufgehoben - einheitlich geht es dabei jedoch nicht zu.

Die Maskenpflicht im Freien war in erster Linie für öffentliche Straßen und Plätze gedacht, an denen viele Menschen unterwegs sind und daher der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Aus diesem Grund haben vor allem größere Städte eine entsprechende Pflicht eingeführt.

Immer mehr fränkische Städte heben Maskenpflicht auf - wo gilt was?

Die Kreisstadt Lichtenfels hat beispielsweise auf eine Maskenpflicht in ihrer Allgemeinverfügung verzichtet. Andere kleinere Städte wie Kitzingen, Forchheim oder Herzogenaurach haben bereits im letzten Jahr den Zwang zur Maske außer Kraft gesetzt. Die Stadt Coburg setzt dagegen trotz hoher Inzidenzen auf das freiwillige Tragen von Masken.

In den folgenden Städten gilt nun keine Maskenpflicht mehr:

Ansbach (Ausnahme: an Markttagen zwischen 7 und 14 Uhr im Bereich des Wochenmarktes)

Bamberg (Ausnahme: Obere und Untere Brücke)

Bayreuth

Coburg

Hof

Schwabach

Würzburg (Ausnahme: Alte Mainbrücke)

Hier in Franken gilt die Maskenpflicht im Freien weiter

Andere Städte bleiben dagegen vorsichtig und halten am Mund-Nasen-Schutz im Freien fest. So erklärte beispielsweise das Landratsamt Kulmbach, dass man weiter an den Maskenzonen in der Kulmbacher Innenstadt festhalten werde. Masken seien weiterhin eines der wesentlichen Mittel, um das Infektionsgeschehen nicht wieder in die Höhe schnellen zu lassen - besonders wenn nun die Geschäfte in den Innenstädten wieder aufmachen.

Auch der Bayerische Handelsverband ist gegen ein zu frühes Aufheben der Maskenpflicht. Wie Sprecher Bernd Ohlmann Nordbayern.de sagte, sei die Regeln zwar für einige absurd, da man die Maske im Bereich der Außengastronomie zum Beispiel wieder abnehmen darf. Die Masken seien aber weiter wichtig. "Wird die Maskenpflicht abgeschafft, gefährden wir das, was wir erreicht haben", so Ohlmann.

In den folgenden Städten gilt die Maskenpflicht weiterhin in ausgewählten Bereichen:

Aschaffenburg

Bad Kissingen

Erlangen

Fürth

Kronach

Nürnberg

Schweinfurt

Sinken die Inzidenzwerte in Franken weiter, werden wahrscheinlich noch weitere Städte die Maskenzonen aufheben. Der Mundschutz wird jedoch trotzdem weiter fester Bestandteil unseres Alltags bleiben - zumindest beim Einkaufen. So entbrannte erst kürzlich die Debatte um die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel, nachdem die niedersächsische Regierung angekündigt hatte, die Maßnahme abzuschaffen. Der Plan stieß jedoch auf viel Kritik, sowohl vonseiten der Bundesregierung und anderen Ländern, als auch Medizinern.

So sprachen sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Deutsche Stiftung Patientenschutz gegen das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel aus. Auch der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, sagte, wenn jetzt gelockert würde, müsste der "Basisschutz" mit Abstand, Hygiene und Masken von allen möglichst beibehalten werden. Zudem gebe es immer mehr Belege, wie wirksam Masken auch in Alltagssituationen seien.

Und zuletzt betonte auch der Deutsche Handelsverband, dass die Maskenpflicht nicht nur hochwirksam sei, sondern auch längst im Alltag der Menschen angekommen sei. Ähnliches gilt bestimmt auch für die Maskenpflicht in der Innenstadt. Da wird es nach vielen Monaten sicher erstmal ungewohnt sein, ohne Maske durch die Stadt zu bummeln.

Aufgrund der großen Anzahl an Städten und Landkreise in Franken handelt es sich bei der Auflistung lediglich um einen Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.